Místo nábytku se u hranic skladuje toxický odpad. Stopy vedou do Polska

Cenu si řekněte. Je to solventní firma, která zaplatí nájem klidně i na několik měsíců dopředu. Haly potřebuje, protože rozšiřuje výrobu zahradního nábytku, který dodává do Čech, Rakouska a na Slovensko,“ říká muž středních let.



Shání prostory, které by si mohla pronajmout polská firma, kterou údajně zastupuje. I když má vymyšlenou pohádku o tom, jak firma potřebuje nové sklady, protože se byznys se zahradním nábytkem nebývale rozjel, ve skutečnosti potřebuje haly pravděpodobně proto, aby do nich Poláci navezli nelegální nebezpečný odpad.

Podobně jako se to stalo před dvěma měsíci ve Starém Městě u Frýdku-Místku nebo v Bohumíně-Pudlově, kde se našlo dohromady přes 700 tisíc litrů nebezpečných chemikálií, barev, rozpouštědel a ředidel. Scénář je i v případu, který MF DNES zmapovala, jako přes kopírák.

Má to být firma Rema, která sídlí a má výrobní haly v městečku Luboszyce v Piaskowé ulici a teď si chce v Čechách pronajmout nové skladovací prostory.



Žádná taková fabrika tu – v Polsku v obci s tisíci obyvateli – však není. V celé ulici jsou jen rodinné domy a největší je tu základní škola a fara. „O firmě Rema nic nevím,“ reagoval na dotaz MF DNES muž z římskokatolické farnosti z vedlejší Kostelní ulice.

„Tady to v blízkosti nikde nevidím, přitom Piaskowa ulice je hned za kostelem, ale třeba je to někde schované na dvorku,“ přemýšlel. Velká fabrika prostě v obci Luboszyce není, celá ulice jsou jen rodinné domy, stejně tak jinde. Průmyslový areál, kde by mohly být linky na výrobu či alespoň kompletaci venkovního nábytku, není ani v okolních obcích.

Muž na telefonu přesto vystupuje jako český prostředník, který pro firmu shání vhodné haly, protože z firmy nikdo neumí česky. I proto má inzeráty na různých inzertních serverech s výzvou, aby mu majitelé nabídli „vhodné skladovací prostory“. Podmínek je jen několik a ta klíčová je, aby hala byla blízko česko-polských hranic.

„Základ je, aby tam byl přístup pro nákladní automobily. A vrata jsou velká, aby se tam auto vešlo?“ vyptává se. Reportér MF DNES mu nabízí smyšlenou halu u Havířova, v trojúhelníku míst, kam už Poláci do několika hal odpad navezli.

Tedy přesně takovou, o jakou je nyní v Moravskoslezském kraji největší zájem právě ze strany podvodníků – prázdnou a nevyužitou v bývalém průmyslovém areálu. Nájemné – alespoň 30 tisíc měsíčně. „To je rozumná částka,“ řekne okamžitě zájemce. Halu ani nechce vidět, stačí mu fotky a co nejdříve podepsat smlouvu. Vrata prý stačí nechat otevřená, odemčená...

Podle primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého je popisovaný byznys velmi podobný tomu, kterému uvěřil majitel haly u nich ve městě. Velká firma, která halu v bývalých dřevařských závodech vlastní a jejíž jméno MF DNES zná.

„Majitel se domluvil přes realitní kancelář – firmu z Polska, která si měla halu pronajmout, vůbec neznal. Realitka mu říkala, že firma bude participovat na stavbě obchvatu a potřebuje prostory pro uskladnění stavební techniky,“ popisuje Pobucký.

Žádná nákladní auta, bagry, válce a jiné stroje však do města nenavezla. Místo toho se ve staré chátrající hale objevily stovky sudů a barelů s chemikáliemi. Od tisícilitrových plastových nádrží přes kovové dvousetlitrové sudy až po malé kanystry.

„Když do firmy do Polska zavolal, ozval se sklad uhlí, který o ničem nevěděl, žádný pronájem si nesjednal a odpad jeho nebyl. Proto okamžitě kontaktoval policii,“ dodal Pobucký.



Byznys odpadové mafie tím ale nekončí. Policisté naposledy minulý týden zaznamenali nové pokusy o pronájem objektů k nelegálnímu uložení odpadů, a to po celém Moravskoslezském kraji. Případů je do desíti. „Zájem mohou mít hlavně o nevyužité objekty uvnitř velkých průmyslových podniků, kde je značný pohyb vozidel i lidí, a činnost pachatelů by tak mohla uniknout jakékoliv pozornosti,“ varuje mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

Policie už zřídila speciální tým, který nyní prověřuje všechny podezřelé firmy a osoby. Zároveň kterýkoliv majitel průmyslových hal, pokud bude mít podezření, že se setkal s podvodníky, se má obrátit na policii.

Ačkoliv ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně leží na 700 tisíc litrů chemikálií, zatím nikdo z nelegálního uložení odpadu nebyl obviněn. V dosavadních případech však pronájmy sjednávali lidé hovořící polsky, zároveň ale v jednom případu má policie zmapováno i to, že zájem o pronájem měl český zástupce firmy.

Odpad je nyní problémem hlavně pro magistráty a radnice měst, na jejichž území leží. Případ Frýdku-Místu je o to nebezpečnější, že chemikálie z barelů vytékají přímo na zem a odbor životního prostředí i inspekce situaci označily za havárii.

Město tak odpad musí okamžitě zlikvidovat – spálit ve spalovně. „Bude to stát miliony korun, přesnou částku zatím nevíme. Původně jsme mysleli, že to někde bezpečně uskladníme, nyní je jasné, že to zlikvidujeme a až u soudu bude muset státní zástupce řešit otázku, po kom sumu za likvidaci vymáhat,“ říká primátor Pobucký. Firma, která halu vlastní, peníze na likvidaci nemá. Frýdek-Místek nyní bude žádat kraj a ministerstvo životního prostředí o pomoc s financováním.

S likvidací barelů začala firma Aquatest. Její ředitel Ladislav Šimek už dříve řekl, že se domnívá, že dovezený odpad nepochází z jednoho zdroje, protože jde o širokou škálu odpadů.

Bylo to z jednoho místa

Podle informací MF DNES se vyšetřovatelé domnívají, že navezení odpadu bylo velmi sofistikované a podle jeho „balení“ na paletách, jej najednou na obě dvě místa nevezla jedna firma. „Ten odpad je z mnoha zdrojů, ale z jednoho místa podle rukopisu ‚odpadářské‘ firmy,“ říká zdroj MF DNES blízký vyšetřování.

Jen pro představu – každá tuna uloženého nelegálního nebezpečného odpadu v Česku vynese organizátorům až šest tisíc korun, a to po odečtení nákladů na dopravu nebo platby nájmu za haly či sklady. Likvidace nebezpečného odpadu je velmi drahá všude – na Západě pak až trojnásobně oproti Česku nebo Polsku, kde tuna stojí až 13 tisíc korun.

I proto Poláci dokonce ze zahraničí do své země odpad k likvidaci vozí – jen loni to bylo okolo 700 tisíc tun, které měli zlikvidovat. Místo toho ale vymysleli jednoduchý model, jak se odpadu zbavit. Účelově založí firmu, v jejímž čele stojí „bílý kůň“. Firma si v Česku pronajme halu, několik měsíců platí, sklad má prázdný a pak do něj najednou naveze odpad. Případně odpad na skládkách v Polsku „náhodou“ shoří.

Jen za pět loňských měsíců vzplálo v Polsku na sedmdesát takových skládek – plasty, pneumatiky a chemikálie. „Požáry vznikají podle stejného scénáře. Pokaždé vypukly o víkendu a v noci. Nabízí se vysvětlení, že požáry byly založeny úmyslně, aby se nahromaděný odpad nemusel likvidovat,“ uvedl polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk.

Pneumatiky pocházejí z Itálie a Velké Británie, chemikálie z Německa. Do Polska v kamionech putují například obaly od olejů či čisticích prostředků ve velkém z Velké Británie a Německa – jsou deklarované jako recyklovatelné plasty. Chemikálie zase dovážejí z Německa.

Odpad přitom nekončí jen v příhraničí, načerno navezené pneumatiky, zhruba tisíc kusů, nyní leží na soukromém pozemku v Měšicích u Prahy. K tomu stovky starých dřevěných železničních pražců, které jsou nebezpečným odpadem a zlikvidovat je musí jedině specializovaná firma. Už proto, že dřevěné pražce jsou naimpregnované síranem zinečnatým nebo měďnatým.

„Odhadujeme, že to muselo navézt minimálně dvacet kamionů,“ říká majitel pozemku Lubomír Batelka. Plochu dvou tisíc metrů čtverečních i on pronajal původně pro stavební firmu, která zde měla parkovat stavební stroje. Likvidace odpadu zde vyjde minimálně na tři čtvrtě milionu korun.

Polští lovci odpadů

Ministerstvo životního prostředí už na začátku roku zmiňovalo, že chce posílit kontrolní pravomoci České inspekce životního prostředí. Český ministr životního prostředí Richard Brabec a jeho polský protějšek Henryk Kowalczyk se nyní dohodli, že inspekce obou zemí budou více spolupracovat a rychleji zasahovat v případech, kdy navážení polského odpadu někde na území Česka začne. Polsko také zpřísnilo zákon o odpadech a na inspekci životního prostředí zavedli službu, která je připravena okamžitě vyjet, pokud někde zjistí navážení odpadu.

Firmám za navezení nelegálního odpadu hrozí pokuta až padesát milionů korun, jednotlivcům pak až milion. V posledních případech však zatím nikdo obviněn nebyl.