Vraťte nám kus země, žádá Polsko. Spor by vyřešilo darování budovy ambasády

Polské velvyslanectví sídlí ve Fürstenberském paláci v těsném sousedství Pražského hradu. Ačkoli to oficiálně ani jedna ze stran nechtěla potvrdit, dva zdroje redakce obeznámené s diplomatickým děním uvedly, že scénář výměny je reálnou variantou. „Kdyby se vracelo Polsku území, znamenalo by to schválení změny hranic, a tím pádem i české ústavy. To je dlouhodobě neprůchodné. K darování ambasády je daleko schůdnější cesta,“ připustil vysoce postavený zdroj z české diplomacie.

Problém s chybným vytyčením hranic vznikl v důsledku podpisu smlouvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou z června 1958. Kvůli nepřesnému vymezení hranic se na československé straně ocitla půda o rozloze cca 1 205 hektarů a na polské straně půda o rozloze 838 hektarů.