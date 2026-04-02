Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě

„Pracovníci Agentury vnitřní bezpečnosti (ABW) zatkli v Mazovském vojvodství dva polské občany podezřelé z napomáhání k úmyslnému založení požáru,“ uvedla ve čtvrtek polská kontrarozvědka na svém webu. Dodala, že se případ týká žhářského útoku na výrobní halu v Pardubicích patřící společnosti LPP Holding.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
„Tento čin byl teroristické povahy. Jeho cílem bylo zastrašit řadu osob a donutit české úřady k ukončení výroby dronů pro izraelskou armádu,“ uvedla ve čtvrtek ABW, která zmiňuje přihlášení The Earthquake Faction k zodpovědnosti. „Dne 24. března 2026 zadrželi pracovníci Agentury vnitřní bezpečnosti polskou občanku Aleksandru Ž. a poté 26. března polského občana Filipa B.,“ uvádí ABW bez dalších podrobností k zatčeným.
Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński na síti X uvedl, že zadržené ženě je 23 let a muži 22. Obdobný věk zadržených zmiňovala ve středu TVP Info.
Podle čtvrtečních informací agentury PAP budou polští prokurátoři v případu spolupracovat s českou stranou. TVP Info ve středu na svém webu napsala, že zatčení bylo výsledkem spolupráce ABW a českých bezpečnostních složek. Pražské vrchní státní zastupitelství následně sdělilo, že české orgány o zadržení v Polsku nežádaly.
Česká policie zatím informovala o pěti zadržených v souvislosti s případem – čtyři z nich poslal pardubický okresní soud do vazby, pátý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku, avšak může být vydána do Česka. Žena totiž stáhla stížnost proti vzetí do vazby, informoval o tom web Novinky.cz s odkazem na slovenský soud.
Bratislavský soud minulé pondělí ženu poslal do předběžné vazby; Američanka proti tomuto rozhodnutí podala stížnost, o které měl rozhodovat slovenský nejvyšší soud. „Krajský soud v Bratislavě usnesením ze dne 2. dubna 2026 vzal na vědomí zpětvzetí stížnosti vyžádané osoby proti usnesení Krajského soudu v Bratislavě ze dne 23. března 2026,“ sdělil Novinkám mluvčí soudu Pavol Adamčiak.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou přitom mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z nich uvedl, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi.
31. března 2026