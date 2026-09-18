Kolik rozdali ministři na odměnách? Nejvíc vyplatil Zůna, jinak nová vláda šetří

Redakce iDNES.cz to zjistila z anonymizovaných údajů, které resorty poskytly redakci na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z nich je patrná pozice a výše odměny. Konkrétní jména ale materiály neobsahují.
Zůnovo ministerstvo si za udělením takřka půlmilionové odměny pro ředitele stojí. „V uvedeném případě šlo o ocenění za dlouhodobě náročnou řídicí práci a úspěšnou realizaci významných strategických projektů resortu, které vyžadovaly vysokou odbornou specializaci a práci pod značným časovým i tlakovým zatížením,“ vysvětlil redakci iDNES.cz poradce ministra obrany Michal Voska.