Stačí, že samička zaleze do auta. Jasany pak zlikviduje za pár let, říká odborník

Váš ústav před polníkem jasanovým varoval s tím, že se do Česka pomalu blíží. Jeho výskyt je už potvrzený na Slovensku či v Maďarsku. Jak pravděpodobné je, že se na našem území škůdce objeví?
Je na postupu. S nejvyšší pravděpodobností se během několika let do Česka dostane. Když to srovnáme se Severní Amerikou, kde byl zavlečen okolo roku 2000, tak tam se objevil vždy skokově na nějakém místě. Vzhledem ke globalizaci je malá pravděpodobnost, že by se k nám nedostal.
Pokud se vyskytne na Moravě, někde u lesa, je to větší problém, než pokud skončí uprostřed Prahy, kde žádné jasany nebudou. V tom případě ten brouk nebude mít z čeho jíst, nestihne naklást a uhyne.