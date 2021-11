Polní nemocnice není ve hře, shodují se odborníci v čele s Vojtěchem

Aby se celá akce - tedy znovuvybudování vojenské polní nemocnice - mohla opět rozjet, muselo by ji posvětit ministerstvo zdravotnictví. Jeho šéf Adam Vojtěch, jenž v době první polní nemocnice resort dočasně neřídil, dal nápadu v době drasticky se zvyšujících počtů nakažených stopku.

„Nikoliv. O této variantě neuvažujeme,“ napsal Vojtěch v sms iDNES.cz. Jeho slova potvrdila i mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Libigerová. Podle ní není Bulovka oprávněna podávat podněty k takovým akcím, jelikož i v minulém projektu hrála pouze roli vykonavatele.

Libigerová navíc upozorňuje, že s ohledem na nedostatek zdravotníků by v Letňanech, kde se polní nemocnice nacházela, by neměl kdo sloužit.

Prymula: Musíme ještě víc zpřísnit opatření

S myšlenkou na zopakování pokusu by nesouhlasil ani bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Především bylo vhodné ji aktivně využívat loni, kdy byla zřízená. Teď, vzhledem ke zkušenostem, bych ji znovu nezřizoval,“ uvedl pro iDNES.cz.

Vyjádřil navíc svůj nesouhlas s aktuálními opatřeními. Podle něj je potřeba ještě víc přitvrdit. „Z čísel je zřejmé, že se opatření musí ještě zpřísnit, protože nárůsty jsou obrovské. Doba, která nás čeká v horizontu následujících minimálně deseti dní, se dramaticky zlepšovat nebude. Budeme na hraně kapacity,“ uvedl.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

Současnou vládu dále Prymula zkritizoval i za nelogičnost opatření. Na jedné straně Vojtěch s premiérem Andrejem Babišem kvůli zvyšujícím se počtům nakažených (za pátek více než 27 tisíc nových pozitivních případů) zakázali venkovní vánoční trhy, na druhé nijak neomezili provoz v nákupních střediscích (kromě konzumace jídla ve food courtech, pozn. red.).

„Určitě by opatření měla mít nějakou elementární logiku a neměla by být takto selektivní, na populaci to nepůsobí dobře. Myslím si, že opravdu v tom zevním prostředí je riziko menší než v některých uzavřených prostorech,“ řekl.

Proti kroku uzavření trhů ještě před jejich otevřením se ohradila i mluvčí společnosti TAIKO zajišťující vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze. „Co k tomu říct, jsme zoufalí. To, že zůstanou otevřené obchodní domy, ale trhy venku jsou zavřené, cítíme, že je špatně,“ uvedla ve čtrvrtek.

Upozornila i na to, že firma bude po státu žádat kompenzaci škody. „Někteří prodejci si museli vzít úvěr na to, aby nakoupili zboží, které doufali, že budou prodávat. Platíme zaměstnance, trhy jsme již postavili. Teď najednou z hodiny na hodinu to nepůjde,“ dodala naštvaně.

Příliš drahý rozmar

Záložní nemocnici nechal stát postavit v době, kdy bylo hospitalizováno více než 8000 lidí (aktuálně je více než 6000, pozn. red.), z obavy, že ve standardních nemocnicích nebude dostatečná kapacita. Aniž by kdy byla od konce října 2020 aktivována, rozhodla se ji vláda na konci ledna zrušit.

„Teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. Není to o tom, že by nebyli zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli,“ okomentoval příliš drahý rozmar Babiš.

Samotný pronájem prostor pro polní nemocnici vyšel podle FN Bulovka na 74,1 milionu korun bez DPH. Denní sazba byla přes 592 tisíc korun. Dohromady projekt vyšel na více než 100 milionů. Armáda do areálu postupně dopravila přes 300 tun vybavení ze svých zásob, další vybavení poskytla Správa státních hmotných rezerv.

Nemocnice se měla postarat o 500 pacientů. Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit mohla i pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců.

Na místě měli být nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic.