Oceněné vybral Pavel důstojně, chválí politologové. Neshodnou se na projevu

„Za uplynulé roky jsme byli zvyklí, že projevy nebyly hodné ani příležitosti, ani funkce toho úřadu,“ ohlédl se Just za působením předchozího prezidenta Miloše Zemana. Letošní projev byl podle něj v tomto ohledu střídmý. Zároveň pro něj byly důležité dva body.

„Prvním tématem bylo, že svobodu a demokracii nelze brát na lehkou váhu. Byť prezident neuvedl žádné konkrétní příklady, myslím, že když mluvil o zemích nedaleko nás, myslel tím Slovensko a Maďarsko,“ má jasno politolog.

„Když pak mluvil o porušování mezinárodního práva, je jasné, že mluvil o ruském útoku na Ukrajinu,“ doplnil.

Politolog Lukáš Valeš viděl projev jako problematičtější. „Projev byl očekávaný, ale myslím si, že z něj pan prezident mohl řadu pasáží vystřihnout. Zejména ty, které se týkaly přechodu Československa k demokracii, tedy pádu komunistického režimu, a poté kritice současnosti, protože nebylo zcela zřetelné, jaké politiky ve své kritice měl na mysli,“ řekl politolog Lukáš Valeš.

Především upozornil na to, že Petr Pavel byl členem komunistické strany a studentem na tehdejší Zpravodajské správě Generálního štábu. „Nemyslím si, že je v jeho pozici vhodné zmiňovat, jak jsme se všichni těšili a radovali a bojovali za svobodu, protože on v té době stál na druhé straně. Působí to nevěrohodně,“ myslí si Valeš.

Co se týče oceněných osobností, zde nenašel Petr Just vyloženou kontroverzi. „Myslím si, že to byl dobrý mix lidí v produktivním věku i in memoriam. Právě aktivní lidé mohou být vzory pro mladou generaci,“ myslí si.

„Jméno, které by mohlo teoreticky zaznívat jako překvapivé, je Petr Dvořák,“ zmínil Just bývalého generálního ředitele České televize.

Seznam vyznamenaných hodnotí také Valeš jako velmi důstojný. „Pan prezident a jeho spolupracovníci projevili veliký cit pro výběr lidí, ať už to byli vojáci Sergěj Ingr nebo generál Moravec. To jsou skutečně legendy československého odboje,“ sdělil. Ocenil ale i osobnosti současnosti.

„Velmi mě vedle členů Armády ČR potěšil pan prezident řadou uměleckých jmen, jako jsou manželé Munzarovi nebo Marie Rottrová,“ sdělil s tím, že výběr byl vyvážený.

„Myslím, že mají radost jak ocenění, tak my všichni, protože s drtivou většinou jmen se každý Čech ztotožní bez problému. Nejsou tam žádné konflikty,“ zhodnotil Valeš.

Politologové si nemyslí, že by prezident někoho při ocenění vyloženě opomněl. „Dokázal bych si představit řadu dalších lidí, ale kdyby se každý rok počet vyznamenaných vyšplhal třeba ke stovce, ocenění by to devalvovalo,“ má jasno Just.

Zároveň předpokládá, že na často skloňované bratry Mašíny v dohledné době nedojde. „Právě kontroverze, která kolem nich je, znesnadňuje rozhodnutí prezidenta udělit jim vyznamenání,“ dodal Just.

Neocenění Mašínů podle politologa Valeše vypovídá o soudnosti prezidenta. „I když si nemyslím, že byl projev úplně ideální, tak to důležitější je výběr reprezentantů hodných ocenění. To by měli být lidé, kteří se těší všeobecné důvěře bez ohledu na to, jak je společnost rozdělena,“ popsal Valeš.

Dát bratrům Mašínům vyznamenání by podle něj znamenalo prohloubit už tak hluboké příkopy v české společnosti. „Jsem velmi rád, že k tomu nedošlo, protože už tak si toho užíváme až až a je důležité, aby medaile a vyznamenání dostávali lidé, na kterých je 90 procentní shoda uvnitř české společnosti,“ uzavřel Valeš.