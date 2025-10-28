Přesněji hlavně u bezpečnostního poradce Tomáše Pojara, který sloužil u končícího premiéra Petra Fialy (ODS). „Je otázka, jestli ocenit lidi, kteří jsou stále v aktivní službě. Protože práce v oblasti bezpečnosti pro stát je v jejich popisu práce,“ uvažuje pro iDNES.cz politolog Michal Školník z České zemědělské univerzity v Praze. „Je možné, že to bude budit vášně, protože Tomáš Pojar je stranicky aktivní v ODS a je spjat s postavou Petra Fialy,“ pokračuje.
K lehké kritice Pojara jakožto oceněného se připojuje i další politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni a Newton University v Praze. „Kdyby byl pan Pojar oceněný jako významný bezpečnostní odborník, vysokoškolský pedagog, tak klidně, ale takto vlastně byla vyznamenána celá bezpečnostně-zahraniční politika končící vlády,“ myslí si.
Další kontroverze by podle obou politologů mohlo vyvolat ocenění náčelníka Generálního štábu armády Karla Řehky. „Jeho projevy byly velmi politické, vztahy s paní ministryní Černochovou byly velmi napjaté...,“ popisuje Valeš. Pojar i Řehka obdrželi medaili Za zásluhy.
Školník vidí za řadou vyznamenaných z oblasti armády a bezpečnosti jasný vzkaz prezidenta Petra Pavla. „Pokud v projevu pan prezident akcentoval bezpečnostní riziko, tak je přirozené, že to chtěl promítnout i do jmen vyznamenaných,“ myslí si politolog.
Kromě Řehky a Pojara bylo, ať už za života, nebo in memoriam, vyznamenáno několik dalších osobností, kteří jsou spojeni se službou v armádě či jiných bezpečnostních složkách.
Jinak se ale politologové shodli na tom, že seznam oceněných je důstojný. „Myslím, že třeba u Martiny Navrátilové, která nezanevřela na svou vlast, to bylo od prezidenta hezké gesto,“ domnívá se Valeš. Ten si zároveň posteskl, že ani letos se nedostalo na ocenění pro Milana Kunderu, byť ho Sněmovna opět navrhla. Jak připomíná Školník, „politická odpovědnost oceněných je čistě na panu prezidentovi“.
Menší zdrženlivost při projevu
V projevu prezident vyzdvihoval důležitost členství v NATO a varoval před vlivem Ruska. Oproti svým minulým projevům pronášeným během 28. října byl tak Pavel letos nezvykle konkrétní. „Pan prezident politicky roste, už to pro něj není premiéra, takže nemusí být tak zdrženlivý,“ myslí si Školník.
Valešovi ale na projevu Petra Pavla vadilo hned několik věcí. „Dal přednost k prosazení svých hodnot a svého pohledu na svět místo toho, aby využil příležitosti a dokázal, že se Češi dokážou sjednotit,“ myslí si odborník.
Podle Valeše byl kladen přílišný důraz na potřebu zbrojení a varování před válkou, což podle něj plně nekoresponduje s poselstvím státního svátku. „Tento svátek není jen oslavou vzniku svobodného státu, to byl bonus. Ale svátek vznikl proto, že lidé oslavovali konec první světové války. Ten projev se proto úplně nehodil, protože lidé tehdy chtěli mír,“ domnívá se expert.