Prezident Petr Pavel byl během svého projevu 28. října při příležitosti oslav založení Československa podle politologů varovný a naznačoval své politické preference. Oproti předchozím projevům byl podle nich konkrétnější. Osobnosti si ocenění zasloužily, byť u některých zůstávají alespoň lehké pochybnosti, míní odborníci.
Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy panu Tomáši Pojarovi, diplomatu, bezpečnostnímu expertovi a vládnímu poradci pro národní bezpečnost, který sehrál důležitou roli v kritickém období po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, za zásluhy o stát v oblasti obrany. (28. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Přesněji hlavně u bezpečnostního poradce Tomáše Pojara, který sloužil u končícího premiéra Petra Fialy (ODS). „Je otázka, jestli ocenit lidi, kteří jsou stále v aktivní službě. Protože práce v oblasti bezpečnosti pro stát je v jejich popisu práce,“ uvažuje pro iDNES.cz politolog Michal Školník z České zemědělské univerzity v Praze. „Je možné, že to bude budit vášně, protože Tomáš Pojar je stranicky aktivní v ODS a je spjat s postavou Petra Fialy,“ pokračuje.

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

K lehké kritice Pojara jakožto oceněného se připojuje i další politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni a Newton University v Praze. „Kdyby byl pan Pojar oceněný jako významný bezpečnostní odborník, vysokoškolský pedagog, tak klidně, ale takto vlastně byla vyznamenána celá bezpečnostně-zahraniční politika končící vlády,“ myslí si.

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy Anně Geislerové, jedné z nejvíce oceňovaných hereček své generace, držitelce pěti Českých lvů – včetně tří pro nejlepší herečku v hlavní roli; spisovatelce a osobnosti pevných občanských postojů, za zásluhy o stát v oblasti umění. (28. října 2025)
Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy paní Martině Navrátilové, světoznámé sportovkyni, jedné z nejlepších tenistek všech dob a neúnavné obhájkyni svobody a rovnoprávnosti, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. (28. října 2025)
Letošní ceremonie udílení vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu byla ukončena.. (28. října 2025)
Kanoista Martin Fuksa přebral od prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy 1. stupně. (28. října 2025)
Další kontroverze by podle obou politologů mohlo vyvolat ocenění náčelníka Generálního štábu armády Karla Řehky. „Jeho projevy byly velmi politické, vztahy s paní ministryní Černochovou byly velmi napjaté...,“ popisuje Valeš. Pojar i Řehka obdrželi medaili Za zásluhy.

PŘEHLEDNĚ: 48 osobností, které dostaly státní vyznamenání od prezidenta

Školník vidí za řadou vyznamenaných z oblasti armády a bezpečnosti jasný vzkaz prezidenta Petra Pavla. „Pokud v projevu pan prezident akcentoval bezpečnostní riziko, tak je přirozené, že to chtěl promítnout i do jmen vyznamenaných,“ myslí si politolog.

Kromě Řehky a Pojara bylo, ať už za života, nebo in memoriam, vyznamenáno několik dalších osobností, kteří jsou spojeni se službou v armádě či jiných bezpečnostních složkách.

Pavel udělá vše, aby výsledky voleb byly klidně naplněny. Varoval před Ruskem

Jinak se ale politologové shodli na tom, že seznam oceněných je důstojný. „Myslím, že třeba u Martiny Navrátilové, která nezanevřela na svou vlast, to bylo od prezidenta hezké gesto,“ domnívá se Valeš. Ten si zároveň posteskl, že ani letos se nedostalo na ocenění pro Milana Kunderu, byť ho Sněmovna opět navrhla. Jak připomíná Školník, „politická odpovědnost oceněných je čistě na panu prezidentovi“.

Menší zdrženlivost při projevu

V projevu prezident vyzdvihoval důležitost členství v NATO a varoval před vlivem Ruska. Oproti svým minulým projevům pronášeným během 28. října byl tak Pavel letos nezvykle konkrétní. „Pan prezident politicky roste, už to pro něj není premiéra, takže nemusí být tak zdrženlivý,“ myslí si Školník.

Valešovi ale na projevu Petra Pavla vadilo hned několik věcí. „Dal přednost k prosazení svých hodnot a svého pohledu na svět místo toho, aby využil příležitosti a dokázal, že se Češi dokážou sjednotit,“ myslí si odborník.

DOKUMENT: Projev prezidenta Pavla při příležitosti státního svátku 28. října

Podle Valeše byl kladen přílišný důraz na potřebu zbrojení a varování před válkou, což podle něj plně nekoresponduje s poselstvím státního svátku. „Tento svátek není jen oslavou vzniku svobodného státu, to byl bonus. Ale svátek vznikl proto, že lidé oslavovali konec první světové války. Ten projev se proto úplně nehodil, protože lidé tehdy chtěli mír,“ domnívá se expert.

