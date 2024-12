Fiala nic nového neřekl, preference nezvedne, shodují se politologové

„Neřekl tam nic nového. Použil rétoriku, kterou používá dlouhodobě,“ myslí si o projevu premiéra politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. S tím souhlasí i jeho kolega z téže vysoké školy Aleš Michal. „Kdo sledoval premiéra v posledním půlroce, toho na projevu nemohlo nic překvapit,“ popsal.

Premiér ve vánočním projevu zopakoval, že ve světě panuje složitá situace, přičemž měl na mysli především pokračující ruskou válku na Ukrajině. „Vyzdvihoval obtížný kontext a chtěl polemizovat s obrazem České republiky jako země, ve které se žije špatně,“ míní Mlejnek.

Přesto Michal našel alespoň skrytá sdělení. „Byla tam dvě hlavní témata. To první bylo vymezení se vůči Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi, když je rámoval jako obchodníky se strachem. A to druhé bylo o nedostatku sebevědomí, které by se dalo mezi řádky vnímat jako premiérovo vyjádření o německých platech,“ myslí si politolog.

Odborníci zároveň dávají Fialovi v určité míře za pravdu, když mluví o těžké, ale zvládnuté situaci. „Řadu věcí se skutečně podařilo zvládnout. Česká republika de facto není závislá na ruském plynu, byť víme, že kvůli nižší ceně ho soukromé firmy stále kupují. Premiér taky zmínil povodně, a i když náprava bude ještě nějakou dobu trvat, tak já nemám žádné informace o tom, že by vláda nějak zásadně selhávala,“ vyzdvihl Mlejnek.

Politolog Michal zase upozornil na mimořádně složitou pozici, ve které se Fialova vláda nachází. „Tato vláda se skutečně potýkala s řadou velmi vážných problémů, ať už to byly následky covidu, energetická krize nebo válka na Ukrajině. Žádná z předchozích vlád možná vyjma té druhé Babišovy se v takové pozici neocitla,“ myslí si politolog.

Fiala v projevu předeslal, že mezi největší výzvy necelý rok před volbami bude patřit reforma zdravotnictví nebo výstavba bytů, aby si mladé rodiny mohly dovolit vlastní bydlení. Takové signály vnímá Mlejnek jako předvolební. „Tohle vnímám jako předvolební vyjádření. Pochopitelně je to ožehavé téma, je to vážný problém, ale nezaznamenal jsem tam nějaké konkrétní opatření,“ všiml si expert. Podobně to vidí i Michal, který tato dvě témata považuje za důležitá. „Přidal bych k tomu ještě možná školství. Ale jinak to jsou témata, o kterých se bude před volbami pochopitelně hodně mluvit,“ má jasno.

Přestože se podle obou odborníků jednalo částečně o předvolební projev, preferencemi takové vyjádření nezahýbe. „Zatím se nezdá, že by jeho údernější projev, který nastal po odchodu Pirátů z vlády, měl přinášet nějaké vyšší preference. Takže to neočekávám ani tady,“ všímá si Michal. Podle odborníka je navíc právě komunikace jedním z nejpalčivějších problémů současné vlády.

„Lidé, kteří ho mají zařazeného negativně, si budou stěžovat, že Fiala zase něco plácá v televizi. A ti, kteří ho vnímají pozitivně, si ho asi poslechnou, ale určitě o tom nebudou o Vánocích nijak hlouběji dumat,“ doplnil svého kolegu Mlejnek. Myslí si tak, že premiér v projevu apeloval především na své voliče. Část z nich totiž podle průzkumů vládě odešla.