NSD je podle Jágra jednou z dalších iniciativ, které reagují na skutečnost, že v Poslanecké sněmovně již pátým rokem reálně nezasedají zástupci tradiční levice. Česká politika je podle něj dominantně pravicová, což ji činí v evropském kontextu unikátní.
Sociologické průzkumy přitom ukazují, že se k levici hlásí významná část populace. Nové levicové subjekty tak podle něj mohou mít šanci na volební úspěch.
Návrat k názvu sociální demokracie však podle Jágra nemusí být strategicky výhodný, mimo jiné s ohledem na nedávný rozpad původní sociální demokracie. Za klíčové považuje, zda nová iniciativa dokáže přilákat zajímavé levicové osobnosti a získat sponzory.
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Michal míní, že levicové strany budou mít v české politice velmi obtížnou pozici, dokud jí bude dominovat Babiš a jeho hnutí ANO. To podle něj platí také pro NSD. Jednou z možných cest pro nové uskupení je profilovat se jako generační strana, která nabídne věrohodnou alternativu k současné podobě politiky. K tomu však podle Michala potřebuje silné osobnosti a dobrou propagaci.
Nová sociální demokracie vznikla z iniciativy bývalých členů SOCDEM (do června 2023 ČSSD) kolem někdejšího premiéra Vladimíra Špidly. Mezi její zakladatele patří také bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a někdejší předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.
Nová sociální demokracie v sobotu uspořádá v Jihlavě svůj první sjezd, na kterém má zvolit vedení a zabývat se plánem politické činnosti a programovými rezolucemi. O funkce ve vedení se podle zástupců strany uchází zhruba 15 lidí, jejich jména zatím nezveřejnili.
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SOCDEM vypadla z Poslanecké sněmovny po volbách v roce 2021. Před loňskými sněmovními volbami se tehdejší předsedkyně strany Jana Maláčová rozhodla pro spolupráci s hnutím Stačilo!, což vyvolalo nesouhlas části členů a odchody některých výrazných osobností.