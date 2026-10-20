Mlejnek působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy připouští, že by se situace mohla potenciálně pro TOP 09 stát celostátním problémem, ačkoli dělat závěry je nyní předčasné. „Zatím je to třicet lidí, teď je klíčové, zda odchody budou pokračovat,“ míní politolog. Podle něj si ale každý člen TOP 09 musí položit otázku, zda má strana šanci samostatně fungovat nad pěti procenty.
Predikovat příliš nechtěla ani politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci. „Lidovci na jižní Moravě vždycky měli svoji baštu. A bývá to tak, že strany mají větší počet sympatizantů v momentě, kdy se setkají s úspěchem ve volbách. Zájemci v takové straně vidí větší perspektivu,“ myslí si politoložka.
„Hrozí nebezpečí, že Grolich získá pověst člověka, který přetahuje členy jiných stran, což mu může snížit preference u potenciálních voličů.“