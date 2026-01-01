Politologové o projevech: Pavel osvěžující, Babiš státnický, Okamura skandální

Důraz prezidenta Petra Pavla na občanskou společnost může podle politologa Lukáše Jelínka předznamenávat boj, který se v letošním roce svede o neziskové organizace. Milana Školníka v prezidentském projevu překvapila absence zahraničních témat, premiérova zdravice byla státnická a zaujal i nápad na den české vlajky.
Podle politologa Milana Školníka jak prezident, tak premiér v novoročním projevu vystoupili v takové roli, která se od nich čekala. „Oba dva projevy byly státnické a oba dva řečníci je využili na maximum. Premiér řekl, co za tu krátkou dobu od jmenování vláda udělala, zároveň vždy nabídl, co chtějí dělat konkrétně za témata dál. To bylo na místě a myslím, že si dával pozor, aby jeho projev byl všeobjímající. Nehovořil jen ke svým voličům, a to i tím důrazem na národní hrdost,“ soudí Školník.

U hlavy státu Školník oceňuje, jak prezident vyzdvihoval úspěchy českých osobností doma i v zahraničí. „Vychází to z jeho cest do regionů, že prezident připomenul lidi, kteří přispívají společnosti. Že je spousta lidí, o kterých nevíme, ale zaslouží si pozornost,“ dodává Školník.

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

Právě proto, že se prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu nevěnoval velkým domácím ani zahraničním politickým tématům, ale spíše lidským příběhům, označuje politolog Lukáš Jelínek prezidentovu zdravici za originální a zajímavé poselství.

„Soustředil se prostě na lidi, na aktivní občanství, a to je příjemné osvěžení. Místo politických frází a floskulí jsme mohli slyšet něco, co je blízké všem. V okamžiku, kdy Andrej Babiš chce dokladovat svoje vlastenectví oslavováním české vlajky, na to jde Petr Pavel jinou cestou. Vlastenectví se snaží povzbuzovat připomínáním výjimečných osobností a hovoří o příkladných skutcích,“ srovnává státnické projevy Jelínek.

„O neziskovky se letos svede boj“

Jelínek také vítá, že se prezident vůči vládním politikům ostře nevymezoval, nekázal, jak mají vystupovat a co dělat. Přesto mezi řádky jasný vzkaz vůči vládě Andreje Babiše podle Jelínka prezident vyslal. Třeba tím, jak hovořil o významu neziskových organizací a občanské společnosti. Strany nové koalice se právě vůči části neziskového sektoru už od předvolební kampaně vymezují. „O neziskovky se letos sehraje velká bitva,“ tuší Jelínek.

Podle něj je ale významné i to, jakým způsobem Petr Pavel mluvil o vstupování občanů do veřejného dění a jeho důraz na to, že veřejné dění je jen politika. „Od řady koaličních politiků už zaznělo, že (nespokojení lidé) nemají protestovat, že není prostor pro demonstrace, pro petice, protože lidé přece mají rozhodovat ve volbách nebo mají vstupovat do politických stran. Petr Pavel proti tomu postavil jinou vizi. Sice se proti vládě nějak ostře nevymezuje, ale zároveň jasně ukazuje, že jeho představa o uspořádání věcí veřejných nebo uspořádání společnosti je trošku jiná,“ zdůrazňuje Jelínek.

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

„Prezident ukázal, že nemůžeme svěřovat veškerý veřejný život jenom politikům, ale že je potřeba, abychom dál pokračovali v našich charitativních aktivitách, abychom pokračovali v rozvíjení nejrůznějších občanských sdružení, sousedských spolků, prostě abychom se starali o své nejbližší okolí, o své města, obce, to si myslím, že je vlastně docela dobrý protiargument proti vládní snaze trochu utlumit občanskou společnost,“ hodnotí politolog Jelínek.

Chystá si prezident půdu pro další kampaň?

„Je otázka, jestli se Petr Pavel bude znovu ucházet o hlasy v dalších prezidentských volbách. Možná si tímto projevem už pomalu chystá půdu. Pokud třeba Petr Pavel cítí, že v nějakých částech občanské společnosti má podporu, tak možná i proto projev takto rámoval. A zdůrazňoval i cesty do regionu za lidmi s běžnými starostmi. Člověk rovná se občan a občan je volič,“ podotýká Školník.

Petr Pavel se v novoročním projevu vyhnul zahraniční politice, směrem k domácí scéně jen poukázal na to, že bude novou vládu kontrolovat, ale zatím je podle něj potřeba dát politikům prostor. „Nemyslím si, že by to byl jiný postoj, než měli předchozí prezidenti. Že vynechal zahraniční politiku, je zajímavé, protože je jedním z aktérů zahraniční bezpečnosti. Člověk by od něj čekal zahraniční výhled, ale možná se tomu chtěl vyhnout i kvůli tomu, že z těchto témat jsou lidé unavení,“ zamýšlí se Školník.

Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

Podle Jelínka se v prezidentově projevu také podle očekávání objevil důraz na mladou generaci. „Stejně jako si nezasloužíme hluboký politický nebo sociální konflikt, tak si nezasloužíme ani mezigenerační konflikt. Proto je důležité, že se prezident snaží předcházet jakémusi štěpení,“ dodal Jelínek.

Novoroční zdravici umístil premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální sítě, v televizi nepromlouval. Podle Školníka měl s prezidentem podobné téma „zlatých českých ručiček“ či úspěšných Čechů, kteří září ve světě.

Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš

„Babišův nápad na významný den pro českou státní vlajku je zajímavý. Politika je o symbolech, vlastenectví není a priori špatné, prostupuje celou politikou, nejen koalicí. Byť ta na něj klade důraz. Ale asi není na místě nápad na významný den přeceňovat,“ říká Školník.

„Babiš s Okamurou si musí vyříkat postoje“

K občanům promluvil také šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD), desetiminutové video podobně jako premiér zveřejnil na sociálních sítích. Vymezil se proti pomoci Ukrajině napadené Ruskem.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

Pan Okamura potřebuje uspokojit radikální voliče SPD, kteří mají pocit, že jeho hnutí v koalici s ANO tak říkajíc vyměklo, takže se snaží o co nejostřejší rétoriku. Kdyby takový projev přednesl předseda vlády, tak si myslím, že by to bylo vnímáno jako věc skandální. To, že to přednáší předseda Poslanecké sněmovny, tak nad tím asi dokáže mávnout rukou,“ míní Jelínek.

Podle něj oba projevy předsedů vládních stran ukazují na názorovou rozkročenost v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. „Na jedné straně se Andrej Babiš bude tvářit jako člověk, který se nás pokusí co nejlépe reprezentovat na evropské úrovni a být v Bruselu co nejúspěšnější. A na druhé straně mu bude Tomio Okamura do jisté míry do této snahy házet vidle, protože se bude snažit zpochybňovat evropskou integraci nebo pomoc Ukrajině. To si musí v koalici dřív nebo později vyříkat,“ uzavírá Jelínek.

