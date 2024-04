Vítězství Fialy nepřekvapilo. Ani jeho projev, shodují se politologové

„Delegáti sjezdu potvrdili ve vedení současného premiéra, bylo by překvapení, kdyby se tak nestalo, protože jsme nezaznamenali žádné signály, že by mělo dojít k ventilování nějaké frustrace, a to navzdory tomu, že se vláda netěší důvěře občanů. Nicméně z pohledu vlády a jejích představitelů je vládnutí úspěšné,“ uvedl politolog z brněnské Masarykovy univerzity Otto Eibl.

Úspěchy si představitelé vlády připomněli v projevech, které zazněly na sobotním volebním sněmu. „Nedávalo by tedy smysl v tomto ohledu dělat ve vedení nejsilnější vládní strany jakékoli personální změny,“ doplnil Eibl.

„Petr Fiala dostal přes 80 procent hlasů, což je dostatečně silný mandát, jakkoli samozřejmě ukazuje na to, že existuje nějaká, a ne úplně malá skupina delegátů v ODS, kteří mají k jeho vedení nějakou výhradu,“ míní politolog Ladislav Mrklas.

„Myslím si, že to je něco, s čím bude muset Petr Fiala určitě pracovat, protože to je pochopitelně potenciál pro nějakou rebelii, v případě, že by například evropské nebo krajské volby v letošním roce dopadly špatně,“ doplnil.

Podle něho je ve straně skupina, která bude na výsledky letošních voleb čekat, a pokud nebudou příznivé, může tato skupina současné vedení strany zpochybnit.

Projev racionální a zároveň burcující

Politologové se shodli, že nepřekvapil ani kandidátský projev premiéra. Zaznělo v něm především ocenění práce vlády a také kritika opozičního hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, shrnul Eibl.

Také podle Mrklase odpovídal situaci. „Byl především projevem člověka, který chce vést stranu do sněmovních voleb, které jsou sice až za rok a půl, ale jsou to poslední stranické volby v rámci ODS,“ uvedl. Fiala si řekl o silný mandát a ten dostal.

„Byl to projev racionální a zároveň burcující, směřovaný do řad vlastní strany, ke koaličním partnerům i k voličům, především k těm voličům, kteří volili koalici Spolu a teď jsou znejistěni, uvažují o jiné alternativě, váhají, jestli jít volit, nebo jestli nehledat někoho jiného na středopravici, ačkoli tam moc variant není,“ doplnil.

Fiala v sobotu kromě jiného řekl, že chce vyhrát volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Pokud mandát dokončí, bude v čele ODS déle než zakladatel strany Václav Klaus.