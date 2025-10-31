Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Matěj Svěrák
  16:17
Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které získala redakce iDNES.cz. Podle Kubáčka se ale nabízí otázka, kde na svůj ambiciózní plán chce nová vláda vzít peníze. Školník doplnil, že SPD a Motoristé si prosadili jen velmi málo.
Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...

Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček odpovídali i k návrhu rozpočtu a předchozí schůzce s ekology. (17. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Po jednání ANO, SPD a Motoristů sobě o společné vládě
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Andreje Babiše. (5. října 2025)
Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...
Jednání vyjednavačů ANO, SPD a Motoristů sobě o nové vládě (29. října)
34 fotografií

„Je to plán velmi ambiciózní a vyjednaný tak, že ani opoziční poslanci ho nemohou tolik napadat. Přece nikdo nechce špatné zdravotnictví, nedostupné bydlení nebo nepřispívat na hasiče, policisty či učitele. Lze tak kritizovat hlavně to, kde na to chce pravděpodobná vláda vzít peníze vzhledem k rozvrácené státní kase,“ řekl Kubáček působící například na Univerzitě Karlově.

Dodal, že prohlášení je zcela jednoznačně orientováno zejména na domácí problémy. „Řeší se v něm zejména dlouhodobé vize, které by se mohly začít uskutečňovat až v druhé půlce vládního období,“ sdělil.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

„Velmi mě překvapilo, že zahraniční a bezpečnostní politika je v prohlášení zcela v souladu s politikou současného prezidenta Petra Pavla. Je také evidentní, že dominantní roli při vyjednávání hrálo hnutí ANO jako vítěz voleb. Voliči ANO tak mohou být zcela politicky spokojeni, hnutí si totiž bez potíží prosadilo vše, co chtělo,“ podotkl.

S Kubáčkem se shoduje i politolog Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Podle něj by se celý dokument dal označit slovem prorodinný. „Prohlášení nám představuje dlouhodobé vize, které se dotýkají hlavně problému nízké porodnosti a snaží se nabídnout nějaká určitá dlouhodobá řešení,“ zhodnotil Školník.

„Mě osobně pak velmi zaujalo, že Motoristé se sice prezentují jako pravicová strana, avšak je to celkem v rozporu s tímto prohlášením, kde z jejich programu vidím jen zakotvení české koruny v Ústavě a povolení spalovacích motorů i po roce 2035. Jinak nic moc jiného. Zřejmě se tak při jednáních domluvili, že více podpoří program ANO jako vítěze voleb, a za to získají více křesel ve vládě,“ domnívá se.

„Berňák nebo tak nějak.“ Poslankyně SPD přiznala, že jména ministrů zná jen z médií

Podobná situace je podle Školníka i u SPD, které si v programu zajistilo snahu o prosazení zákona o celostátním referendu a přísnější podmínky vůči cizincům. „SPD má v programovém prohlášení přesně to, co se pro ně stalo za poslední dobu charakteristickým symbolem. Je to ale trochu paradoxní, protože o prosazení zákona o referendu v určité podobě usilovaly už i některé předešlé vlády,“ tvrdí.

K tomu Kubáček uvedl, že prosazení zákona o celostátním referendu považuje v současnosti za zcela nereálnou představu. „Ve Sněmovně ve skutečnosti není vůbec žádná síla, která by to dokázala prosadit,“ vysvětlil.

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, Okamuru chtějí do čela Sněmovny

Školník pak za zajímavý projekt označil obnovení diplomatických vztahů v rámci Visegrádské skupiny. Domnívá se, že jde o výraznou stopu pravděpodobného nového premiéra Andreje Babiše, který tím naznačuje, že českou diplomacii chce řídit výhradně on. „Ještě uvidíme, kdo bude vlastně ministr zahraničí, ale u Visegrádské čtyřky Babiš zřejmě sází na to, že se zná jak s euroskeptickým Viktorem Orbánem v Maďarsku, tak i s více prounijním Donaldem Tuskem v Polsku,“ podotkl politolog.

Programové prohlášení podepíšou a představí zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí. Dokument, který neobsahuje jména ministrů, dostal i prezident Petr Pavel.

