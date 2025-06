Co by se muselo stát, aby vláda padla?

Vláda by musela podat vlastní demisi jako celek, nebo by jí Poslanecká sněmovna musela vyslovit nedůvěru. Podle politologa Michala Pinka jsou ale obě varianty nepravděpodobné. „Aby vláda podala demisi, tak by se muselo stát něco politicky naprosto neúnosného. V tomto případě mě napadá maximálně to, že by celou aféru začal vyšetřovat Europol (organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti – poznámka), ale to si nemyslím, že se stane,“ uvádí Pink.

Zároveň si ani nemyslí, že by se opozice měla pokoušet vládu sesadit, i když o tom takových snahách již veřejně mluvila. „Nedůvěra se vyslovuje, když chcete uspíšit termín voleb. To už teď nejde,“ říká rázně Pink. Jeho kolega Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy pak dodává, že opozici se v kampani spíše vyplatí mít nepřítele v podobě funkční vlády až do termínu voleb, než bojovat proti vládě v demisi.

Dají se vyhlásit předčasné volby?

Uspíšit termín voleb do Poslanecké sněmovny podle Pinka nejde z jednoho prostého důvodu: termín voleb již vyhlášen byl. Prezident Petr Pavel určil, že hlasovat se bude 3. a 4. října. „Prezident nemůže přijít a najednou říct, že volby budou o měsíc dřív. Už je rozjetá kampaň, už se hlídají výdaje, existuje i termín, dokdy mají být sestaveny kandidátky,“ vysvětluje politolog.

Co když vláda nakonec opravdu padne?

Pokud by vláda nakonec z jakýchkoli důvodů musela nakonec odstoupit, znamenalo by to podle Pinka její vládnutí v demisi. Jiná situace nepřipadá v úvahu právě proto, že předčasné volby už nyní nejsou možné. Proto podle Pinka nedává pro opozici smysl vyslovovat současné vládě nedůvěru, protože vláda by stejně svůj mandát dokončila, akorát v demisi.

„Z politického hlediska by současná koalice musela kompletně přeskládat kandidátní listiny, přijít s jinými tvářemi,“ uvažuje Pink. To by ale podle něj zároveň mohlo koalici SPOLU do voleb možná prospět. „Pokud Pavel Blažek položí i svůj poslanecký mandát a třeba i odejde ze strany, tak by to byl pro ODS ten úplně nejlepší výsledek,“ myslí si Pink. V nejisté politické pozici se nyní nachází hnutí STAN, které může být v důvěře vůči vládě rozhodující silou. „Starostové samozřejmě můžou být těmi, kteří shodí vládu. V Česku ale platí to, že ten, kdo vládu shodí na tom prodělá,“ myslí si politolog.

Co by znamenala vláda v demisi?

„V českých zemích není historicky velký rozdíl mezi vládou v demisi a vládou s důvěrou,“ přiznává Michal Pink možné další scénáře. „Ta vláda je zkrátka jmenovaná a není moc ošetřeno, jestli například nějakého velvyslance jmenuje vláda v demisi, nebo vláda s důvěrou. Není to ani tak, že by vláda spadla do rozpočtového provizoria. Rozpočet na rok 2025 je schválený a podle toho se vládne. Je to spíš otázka morálního kreditu. Existuje sice premisa, že by vláda v demisi neměla žádná strategická rozhodnutí, ale technicky tam velký rozdíl není,“ upřesňuje politolog.

Podle Ústavy České republiky funguje stávající vláda v demisi až do sestavení vlády nové. V tomto případě tak až po řádných volbách na začátku října. Spekulovalo se také o výměně na postu premiéra. Jak ale ujišťuje politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy demise premiéra znamená demisi celé vlády. „Jediná alternativa by byla nějaká úřednická vláda jmenovaná prezidentem. Ten už ale řekl, že současnou vládu podrží,“ dodává Mlejnek.