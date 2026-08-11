Hnutí ANO by získalo přesvědčivých 34 procent hlasů. Čím to je, že ať se na politické scéně děje cokoli, má téměř rok po volbách stále tak stabilní výsledky?
ANO má velkou část věrných voličů, pevné jádro tvoří dvě třetiny z nich. Uplatňuje politiku, která je nebo se zdát být vůči lidem vstřícná a není konfrontační. Snaží se působit pragmaticky, hledat věcná řešení a působí státotvorně. Ukazuje také, že umí vládnout, byť se všemi kritikami. A dokáže vytvořit image neideologického středového hnutí pro všechny.
Právě Kuba se netají tím, že by byl ochoten jít do koalice s kýmkoli. Volí podobnou politiku jako Andrej Babiš.