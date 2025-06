Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová oznámila, že do sněmovních voleb nakonec půjde strana sama. Je to překvapivé?

Tak nejdříve bylo jednání se Stačilo! Pak je otázkou, zda bylo nějaké jednání s hnutím ANO a do toho s Přísahou. V první vlně ale vystoupilo několik sociálních demokratů, protože nechtělo spolupráci se Stačilo! Ve druhé vlně pak odmítali spolupráci s ANO.

Zůstává otazník, zda to všechno za to stálo. Jestli si to neměli vyhodnotit nějak lépe, než to napáchalo takové škody. Protože jestli sociální demokraté skutečně půjdou do voleb samostatně, tak by se jim samozřejmě řada osobností, která odešla nebo nebude chtít z nějakých důvodů kandidovat, na kandidátky hodila. Je tedy otázka, zda tyhle tanečky byly taktické, nebo nikoliv.

Takže jestli půjde SOCDEM samostatně, předpokládám, že bude doplněné o nějaké odboráře. Jana Maláčová mezi nimi ostatně dříve působila. Je to tedy možné a přirozené. Odpovídá to i nějakému modelu západních sociálních stran, že je podporují třeba odboráři nebo levicová intelektuální elita. Samozřejmě preference SOCDEM jsou prostě jaké jsou. Je tedy otázka, jestli by se nenabízela jakási, řekněme, progresivně-liberální aliance, o kterou se měli od začátku nějakým způsobem pokoušet.

Kdo by tu alianci měl tvořit?

Mám namysli třeba Přísahu, ale třeba i Zelené. Protože vlastenecká fronta je obsazená. Oni by právě vyplnili ten opačný protipól. Tady se nabízelo spojit strany, které v minulých volbách skončily pod pětiprocentní hranicí. To znamená spojení SOCDEM, Přísahy a přibrat třeba Zelené. V ten moment by to už nějaké šance na překročení pěti procent mělo.

Má vůbec samotné SOCDEM ve volbách šanci na úspěch?

Možné je úplně všechno. Je pravda, že SOCDEM je mimořádně aktivní. Jana Maláčová i Lubomír Zaorálek jedou ve všech rozhovorech sociální politiku. Na druhou stranu je otázka, jak jsou silní. Oni musí přesvědčit voliče o tom, že mají na to, aby se jejich hlas zhodnotil.

Volič je velmi racionální bytost. Byť politiku nesleduje třeba denně, tak nakonec se stejně rozhoduje na základě síly jednotlivých volebních formací. Takže pokud nebude cítit, že SOCDEM je silná, tak prostě zvolí jinou variantu, která mu je třeba ideologicky blízká.

Bylo by to hodně bolestivé

V první vlně sociální demokraté jednali ze Stačilo! Nakonec spolupráce nevyšla. Mohla to být i kvůli tomu, že si jednoduše spolu nesedly Jana Maláčová a Kateřina Konečná?

Samozřejmě i politika je o chemii mezi různými osobnostmi. Tady to ale spíše vypadalo, že tam byly nepřekročitelné programové rozpory. Třeba co se týče postoje k NATO či EU.

Pokud se SOCDEM do Sněmovny nedostane, může to po volbách znamenat konec strany?

Pokud by se už podruhé do Sněmovny nedostala, bylo by to pro ni hodně bolestivé.

Ukázalo by to například to, že v Česku již není zájem o tradiční levicovou stranu?

Jde o to, že je tady opravdu silné hnutí ANO, které má v podstatě levicový elektorát. Je strašně těžké z toho vyvozovat nějaké trendy a třeba porovnávat se zahraničím. Protože v zahraničí někde sociální demokraté bodují, jinde naopak slábnou. Z toho se jen těžko vyvozují nějaké trendy. U nás to ale opravdu vypadá, že levici – nebo tento elektorát – silně oslovuje hnutí ANO. Je to možná dáno větší srozumitelností jeho lídrů.

Jak by hnutí ANO pomohla spolupráce se SOCDEM?

Ta by jim mohla pomoci i uškodit. Je otázka, jestli by to pro ně vůbec bylo relevantní. Myslím si, že mnohem zásadnější je pro ANO mít koaličního a nikoliv volebního partnera. To znamená, že hnutí ANO by možná více uvítalo, kdyby SOCDEM šlo do voleb s Přísahou, Zelenými a dostalo se jako samostatný subjekt. ANO by pak mělo partnera, se kterým už má nějaké zkušenosti.

Myslíte si, že strana správně zvolila kampaň, když použila například heslo Bydlení je naše zbrojení?

Určitě. Musí na sebe upoutat pozornost. To se jim nějakým způsobem daří. Když na sebe marketingově upoutáte pozornost, můžete pak řešit programová témata. Určitě dobře řeší dostupné bydlení, protože to voliče zajímá. A hlavně je to vyloženě téma pro levicovou stranu.