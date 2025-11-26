Prezident kontra Motoristé. Je to závod o to, kdo zabrzdí jako první, říká politolog

Podle politologa Milana Školníka z České zemědělské univerzity v Praze je Pavlovo případné odmítnutí Turka jako kandidáta na ministra životního prostředí důkazem, že motoristický poslanec prezidentovi nevadí pouze ze strachu z reputace v zahraničí.
„Byl by to aktér zahraniční politiky, a tím pádem by tu bylo značné reputační riziko. Nepomohla ale ani výměna resortů, takže je jasné, že prezident má problém s Turkem obecně,“ říká pro iDNES.cz politolog.
Upozorňuje, že v nově vznikající vládě je ale pro Pavla problematické pouze jedno jméno. „Stále je to v toleranci jednoho jména. U Miloše Zemana jsme byli zvyklí na větší počet,“ připomíná působení Pavlova předchůdce.
Babiš po jednání na Hradě novinářům sdělil, že prezident má „právní důvody“ pro nejmenování Filipa Turka ministrem. Hrad ve vyjádření následně uvedl, že prezidentovy výhrady k Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají.
Oslovení odborníci nevědí, o jaké konkrétní právní problémy by se mělo jednat. „Pokud se nemýlím, Turek není pravomocně odsouzený. Nikdy se nemluvilo o tom, že by byl v hledáčku tajných služeb, takže popravdě řečeno nevím, o co by mohlo jít,“ říká pro iDNES.cz ústavní právník Jan Kysela.
S Turkem je spojeno několik kontroverzí. Podle Deníku N například v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Pavel minulý měsíc řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě. Policie údajné výroky prověřuje jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
Podle Kysely není důvod, aby nynější situace byla nepřekonatelnou překážkou pro vznik nové vlády. „Nic nebrání tomu, aby prezident republiky začal zvát jednotlivé kandidáty na Hrad. Nemusí se začínat Filipem Turkem. To může trvat týden až deset dní a během této doby může Andrej Babiš se svými koaličními partnery přemýšlet o dalším postupu,“ popisuje.
Podle Školníka by bylo nejjednodušší cestou Turkovu nominaci stáhnout. „To je ta rychlejší, bezproblémová varianta. Ale to Motoristé evidentně nechtějí, tlačí na jeho účast ve vládě,“ konstatuje politolog. Kysela i Školník připomínají, že Pavel má momentálně větší manévrovací prostor ve vyjednávání o personáliích, než až Babiše jmenuje premiérem.
„Jakmile bude jmenovaný premiér, prezident by už kandidáty na ministry neměl blokovat, i když z minulosti víme, že i po jmenování se ještě dá něco změnit,“ komentuje Školník. Zmiňuje Miroslava Pocheho, kterého v roce 2018 Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem zahraničí.
Kysela se Školníkem souhlasí a říká, že současná chvíle je dobou „předústavní“. „Je to prostor primárně politický a mimoústavní, je teď především na Andreji Babišovi, jak vyhodnotí to, co mu prezident řekl,“ míní.
Větší problém může být střet zájmů
Podle Školníka je složité nyní vývoj situace jakkoliv předpovídat. Přirovnal ji k rychlé jízdě dvou aut. „Trochu to připomíná situaci, kdy proti sobě jedou dvě auta v protisměru a čeká se na to, kdo jako první šlápne na brzdu,“ komentoval přetahovanou mezi prezidentem a formující se vládou. Dlouhý odklad, který by mohl vést až ke kompetenční žalobě na prezidenta, ale politolog nepředpokládá. Tento postup česká politika dosud nezažila.
Kysela připomíná, že Babiš musí řešit možná větší problém, než je Turkova nominace, a to svůj střet zájmů, v němž je kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. „Prezident netlačí na pilu, protože neříká, že má být střet zájmů odstraněný nebo vyřešený nějak konkrétně, ale jen požaduje, aby Babiš řešení veřejně představil,“ popisuje.
Podle něj jde o Pavlovu taktiku, jak na Babiše vyvinout tlak. „Prezident do toho chce vtáhnout veřejnost, aby to nebylo jen mezi čtyřma očima,“ dodává. Žádná páka na straně prezidenta, jak vymáhat slíbené vyřešení střetu zájmů, totiž podle ústavního právníka není.
Hrad ve středu uvedl, že Pavel je připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.