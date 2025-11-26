Prezident kontra Motoristé. Je to závod o to, kdo zabrzdí jako první, říká politolog

Matyáš Müller
  16:51
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu představil prezidentu Petru Pavlovi seznam navržených ministrů. Filip Turek za Motoristy v něm nefiguruje jako kandidát na ministra zahraničí, nýbrž má vést životní prostředí. I to ale prezidentovi vadí. Odborníci pro iDNES.cz rozebírají, kam až může současná situace dojít.
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. (20. listopadu 2025) | foto: Kancelář prezidenta republiky - Zuzana Bönisch

21 fotografií

Podle politologa Milana Školníka z České zemědělské univerzity v Praze je Pavlovo případné odmítnutí Turka jako kandidáta na ministra životního prostředí důkazem, že motoristický poslanec prezidentovi nevadí pouze ze strachu z reputace v zahraničí.

„Byl by to aktér zahraniční politiky, a tím pádem by tu bylo značné reputační riziko. Nepomohla ale ani výměna resortů, takže je jasné, že prezident má problém s Turkem obecně,“ říká pro iDNES.cz politolog.

Upozorňuje, že v nově vznikající vládě je ale pro Pavla problematické pouze jedno jméno. „Stále je to v toleranci jednoho jména. U Miloše Zemana jsme byli zvyklí na větší počet,“ připomíná působení Pavlova předchůdce.

Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš

Babiš po jednání na Hradě novinářům sdělil, že prezident má „právní důvody“ pro nejmenování Filipa Turka ministrem. Hrad ve vyjádření následně uvedl, že prezidentovy výhrady k Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají.

Oslovení odborníci nevědí, o jaké konkrétní právní problémy by se mělo jednat. „Pokud se nemýlím, Turek není pravomocně odsouzený. Nikdy se nemluvilo o tom, že by byl v hledáčku tajných služeb, takže popravdě řečeno nevím, o co by mohlo jít,“ říká pro iDNES.cz ústavní právník Jan Kysela.

S Turkem je spojeno několik kontroverzí. Podle Deníku N například v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Pavel minulý měsíc řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě. Policie údajné výroky prověřuje jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.

PŘEHLEDNĚ: Babišův seznam ministrů. Kdo je kdo ve vznikající vládě

Podle Kysely není důvod, aby nynější situace byla nepřekonatelnou překážkou pro vznik nové vlády. „Nic nebrání tomu, aby prezident republiky začal zvát jednotlivé kandidáty na Hrad. Nemusí se začínat Filipem Turkem. To může trvat týden až deset dní a během této doby může Andrej Babiš se svými koaličními partnery přemýšlet o dalším postupu,“ popisuje.

Podle Školníka by bylo nejjednodušší cestou Turkovu nominaci stáhnout. „To je ta rychlejší, bezproblémová varianta. Ale to Motoristé evidentně nechtějí, tlačí na jeho účast ve vládě,“ konstatuje politolog. Kysela i Školník připomínají, že Pavel má momentálně větší manévrovací prostor ve vyjednávání o personáliích, než až Babiše jmenuje premiérem.

„Jakmile bude jmenovaný premiér, prezident by už kandidáty na ministry neměl blokovat, i když z minulosti víme, že i po jmenování se ještě dá něco změnit,“ komentuje Školník. Zmiňuje Miroslava Pocheho, kterého v roce 2018 Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem zahraničí.

Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

Kysela se Školníkem souhlasí a říká, že současná chvíle je dobou „předústavní“. „Je to prostor primárně politický a mimoústavní, je teď především na Andreji Babišovi, jak vyhodnotí to, co mu prezident řekl,“ míní.

Větší problém může být střet zájmů

Podle Školníka je složité nyní vývoj situace jakkoliv předpovídat. Přirovnal ji k rychlé jízdě dvou aut. „Trochu to připomíná situaci, kdy proti sobě jedou dvě auta v protisměru a čeká se na to, kdo jako první šlápne na brzdu,“ komentoval přetahovanou mezi prezidentem a formující se vládou. Dlouhý odklad, který by mohl vést až ke kompetenční žalobě na prezidenta, ale politolog nepředpokládá. Tento postup česká politika dosud nezažila.

Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

Kysela připomíná, že Babiš musí řešit možná větší problém, než je Turkova nominace, a to svůj střet zájmů, v němž je kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. „Prezident netlačí na pilu, protože neříká, že má být střet zájmů odstraněný nebo vyřešený nějak konkrétně, ale jen požaduje, aby Babiš řešení veřejně představil,“ popisuje.

Podle něj jde o Pavlovu taktiku, jak na Babiše vyvinout tlak. „Prezident do toho chce vtáhnout veřejnost, aby to nebylo jen mezi čtyřma očima,“ dodává. Žádná páka na straně prezidenta, jak vymáhat slíbené vyřešení střetu zájmů, totiž podle ústavního právníka není.

Hrad ve středu uvedl, že Pavel je připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr životního prostředí?

celkem hlasů: 14346
Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš

Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....

Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, aby se stal čestný prezident Motoristů Filip Turek ministrem životního prostředí, jak mu navrhl předseda ANO Andrej Babiš. „Myslí si, že pan Turek by neměl být...

26. listopadu 2025  5:21,  aktualizováno  15:53

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

V Roudnici nad Labem nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Vlaky proto...

Žádné selhání strojvůdce, ale nevhodné a pozdní zabezpečení tratě. Tak se staví k opakovaným haváriím strojvedoucí, kteří musí projíždět pod opravovaným Špindlerovým mostem v Roudnici nad Labem....

26. listopadu 2025  15:47

