Hnutí ANO poslední volby v roce 2024 vyhrálo na počet mandátů, získalo jich hned šest. Naopak druhá ODS jich několik ztratila. I přesto si však občanští demokraté se svými partnery z TOP 09, KDU-ČSL a hnutím STAN udrželi výraznou většinu v horní komoře parlamentu. A jiné to podle expertů nebude ani letos.
„Nezapomínejme na regionální uskupení, která bývají v těchto volbách úspěšná. I kdyby ve volbách propadli kandidáti SPOLU, většinu dají znovu dohromady s těmito regionálními senátory. Nedá se očekávat, že by po volbách došlo v Senátu k nějakému zemětřesení,“ míní Školník.
Motoristé očividně nemají lidi.