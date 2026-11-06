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Proč STAN utíká ODS a co s tím. Ve hře může být změna lídra strany, míní experti

Lukáš Linhart
  14:20
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Vít Rakušan (Starostové) a Martin Kupka (ODS) | foto: koláž iDNES David Votruba

Starostové si upevňují pozici nejsilnější opoziční strany, zatímco ODS hledá způsob, jak zastavit ztráty. Shodují se na tom politologové Jan Kubáček a Eva Lebedová. Podle nich hnutí Víta Rakušana těží zejména z velké viditelnosti. Občanští demokraté pak podle Kubáčka příliš sázejí na kritiku Andreje Babiše. V rozhovoru pro iDNES.cz experti dále nastiňují budoucnost Martina Kupky ve vedení strany.

Starostové otevírají témata, občanští demokraté na ně reagují. V tom vidí politolog Jan Kubáček jeden z hlavních důvodů, proč se mezi někdejšími vládními partnery zvětšuje rozdíl. ODS podle něj totiž zatím nedokáže nabídnout vlastní řešení, kterými by přesvědčila i jiné než své dosavadní voliče.

„Mám dojem, že zůstává stále v zákopech čistého antibabišismu a moralizování bez nějakého návrhu řešení,“ hodnotí Kubáček pro iDNES.cz vystupování šéfa ODS Martina Kupky. „Zatím je to v podstatě neustále Babiš, Babiš, Babiš.“

ODS převzal jeden z nejpopulárnějších členů bývalé vlády – Martin Kupka. A své úspěchy nevyužil. A vicepremiér a za mnohá rozhodnutí kritizovaný ministr vnitra z toho vyjde jako populárnější? Velmi zvláštní.

Jan Kubáčekpolitolog

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