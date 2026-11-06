Starostové otevírají témata, občanští demokraté na ně reagují. V tom vidí politolog Jan Kubáček jeden z hlavních důvodů, proč se mezi někdejšími vládními partnery zvětšuje rozdíl. ODS podle něj totiž zatím nedokáže nabídnout vlastní řešení, kterými by přesvědčila i jiné než své dosavadní voliče.
„Mám dojem, že zůstává stále v zákopech čistého antibabišismu a moralizování bez nějakého návrhu řešení,“ hodnotí Kubáček pro iDNES.cz vystupování šéfa ODS Martina Kupky. „Zatím je to v podstatě neustále Babiš, Babiš, Babiš.“
ODS převzal jeden z nejpopulárnějších členů bývalé vlády – Martin Kupka. A své úspěchy nevyužil. A vicepremiér a za mnohá rozhodnutí kritizovaný ministr vnitra z toho vyjde jako populárnější? Velmi zvláštní.