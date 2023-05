Spojí se SPD a Trikolora? Cítí, že jim Rajchl může vzít hlasy, říká politolog

Zuzana Majerová z Trikolory oznámila, že strana bude spolupracovat s SPD. Proč podle vás k tomuto spojení dojde?

Myslím si, že za tím je hlavně to, že Trikoloře se nepodařilo nějak výrazně prosadit na politické scéně. Strany si již koneckonců vyzkoušely spolupráci v loňských volbách.

Myslím si, že v tuto chvíli tím jednak získají lidi na kandidátky a druhá věc je, že se potřebují vymezit vůči straně PRO a současným aktivitám Jindřicha Rajchla (předseda strany PRO pozn. red.)

Hraje roli právě strach z Rajchla a jeho PRO, že by jim mohl vzít voliče?

Myslím si, že cítí, že jim může odebrat část hlasů. V podstatě několik subjektů bojuje o stejný typ voličů, kteří jsou velmi radikálně naladění proti současnému systému a vládě.

V tuto chvíli si myslím, že ve chvíli, kdy se tříští hlasy, tak je zbytečné tady mít více subjektů. Pokud se tyto dvě strany dokážou dohodnout, samozřejmě jim to přináší určitou výhodu v tom, že hlasy pro Trikoloru nepropadnou.

ANO potřebuje jiné koaliční partnery

Nedalo se spíše očekávat spojení SPD a hnutí ANO?

To si myslím, že ne. Jsou tam výrazné programové rozdíly. Třeba ohledně přístupu k Evropské unii, což není například tak silný rozdíl mezi ANO a PRO, kdy vlastně Rajchl zdůrazňuje, že v tuto chvíli není čas na vystoupení z EU, že by to bylo v danou chvíli kontraproduktivní.

Naopak SPD požaduje okamžité referendum o vystoupení z EU, byť kolem toho také různě mlží. Řekl bych ale, že v tuto chvíli je SPD v některých názorech radikálnější než PRO. Další věc je ta, že se šíří nepotvrzené informace, že se Andreje Babiše dotklo, jak se zachoval Tomio Okamura v prezidentských volbách. Vlastně to ho vedlo k tomu, že spolupráci s SPD odmítá.

Sebere spolupráce voliče hnutí ANO?

Nemyslím si to. Hnutí ANO bojuje o opravdu jiný typ voličů. ANO spíše potřebuje koaličního partnera. V tuto chvíli je otázka, co bude za dobu, až se budou konat, ať už předčasné či řádné, volby.

Teď je pro ANO větší problém, že nemá koaličního partnera, o kterého by se mohlo opřít. Potřebuje jiné koaliční partnery, než se ji doposud na politické scéně nabízeli.

SPD jde o osobnosti

K čemu je podle vás pro SPD cenná Trikolora? Okamura má svých stabilních devět či deset procent, zato Trikolora je pod pětiprocentní hranicí. Bude se tedy Trikolora hodit SPD?

Nemyslím si, že je to nějaký výrazný přínos. Může se hodit několik osobností, i když si nemyslím, že samotná předsedkyně by ještě dnes byla velkým lákadlem.

SPD půjde o osobnosti a také to, aby si udržela ty současné. Jako je třeba Jaroslav Foldyna nebo Jiří Kobza, kteří se zároveň vyskytují i na akcích nového protestního hnutí, třeba Vrábelovců a Rajchlovců, kteří konkurují SPD.

Vznikne tak v Česku dejme tomu extrémistická strana?

Já si myslím, že to zůstane na současné úrovni. Nemyslím si, že by tyhle strany šly do nějaké extrémnější politiky než doposud.

Tam se spíše ukazovalo, že Trikolora v poslední době už negenerovala žádné ideje. Spíše se přikláněla na prokremelskou linii v české politice. Nemyslím si ale, že by teď strany šly ještě do nějakého většího extrému.