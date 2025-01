Hnutí ANO naráží na svůj strop, přitvrzuje proto v rétorice, říká politolog

Volby do Sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News nyní s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34,4 procenta hlasů. Pro hnutí jde o posun nahoru od minulého týdne, kdy mělo v průzkumu 33,9 procent. Značně se ale zvýšil počet mandátů z 85 na 95. Pro složení jednobarevné vlády by ANO potřebovalo 101 křesel.

Andrej Babiš by rád příští vládu sestavil. „Nejlepší by bylo, kdybychom vládli sami. Většinový systém u nás bohužel nemáme. V koalicích je to často problém,“ řekl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové. Jako koaliční partnery předseda ANO nevyloučil žádnou opoziční stranu. Postěžoval si však, že subjekty v poslední době velmi nekomunikují.

„Hnutí ANO už naráží na svůj strop preferencí. I proto zkouší lovit voliče také v jiných vodách, například u mladých lidí a prvovoličů, to je ale malý počet voličů oproti pracujícím lidem a seniorům,“ myslí si politolog Milan Školník.

Podle politologa zkouší Andrej Babiš také zaujmout voliče vlasteneckých stran, i proto přitvrzuje v rétorice ohledně Ukrajiny a dalších témat. „I s těmi mladými lidmi ale mluvíme o nějakých maximálně pěti procentech hlasů pro ANO. To je za mě úplný strop toho, kam může ještě růst,“ říká Školník.

Půjde o boj čtyř subjektů

Do voleb bude také zajímavé sledovat boj stran, které se v průzkumech nacházejí blízko vstupu do sněmovny. „Co se týče vládních stran, tak TOP 09 s KDU-ČSL mají vstup do sněmovny jistý, dojdou tam společně s ODS. Zajímavé ale budou spíš ty boje na „vlastenecké“ frontě a okolo té hranice pro vstup do sněmovny, tedy mezi SPD, Motoristy, SOCDEM nebo Stačilo!,“ říká.

Podle Školníka je velmi nepravděpodobné, že by se do sněmovny dostaly všechny čtyři subjekty. „Pokud by se to stalo, mandáty se roztříští a bude velmi těžké z toho něco sestavit,“ doplňuje.

Není jasné, v jakém přesně složení půjdou menší strany do bojů o Sněmovnu. Motoristé sobě si odhlasovali, že se podzimních voleb do Poslanecké sněmovny zúčastní samostatně, nevstoupí do žádné koalice. Motoristé ale zároveň nevylučují možnost dohody o podpoře od předsedy hnutí Přísaha Róberta Šlachty či v Jihočeském kraji od předsedy Svobodných Libora Vondráčka.

„Motoristé jsou vyřešení, ti půjdou sami, spolupráce mezi SOCDEM a Stačilo! také nejspíše nevznikne, tam se členové sociálních demokratů proti tomu bouří. U SPD je možné, že se opět domluví se Svobodnými, Trikolorou a PRO,“ shrnuje Školník.

Politolog ale zmiňuje také Přísahu, která se podle jeho slov nabízí pro možnou spolupráci buď s SPD nebo SOCDEM. „Jana Maláčová určitě bude chtít hledat partnera do voleb a to by za mě mohl být ten případný čtvrtý subjekt, který by mohl útočit na vstup do poslanecké sněmovny. Bude záležet, zda nebudou chtít jít do voleb s někým jako SPD, kdo už v té sněmovně je,“ říká.

„Přísaha je ale spíš taková středová strana, může mít víc blízko k SOCDEM než k té SPD, kde jde o to vlastenectví,“ řekl na závěr Školník.