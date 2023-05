Komunikace vlády je katastrofální, nahrává extrémistům, říká politolog Valeš

Vláda projednává úsporná opatření, podle Valeše tím podstupuje zřejmě nejtěžší zkoušku svého mandátu. „Ty názory, jak řešit tu situaci kolem státního rozpočtu jsou diametrálně odlišné. Půjde o to, jestli pragmatismus zvítězí. Já jsem optimista – vůle vládnout je mnohem silnější, takže myslím, že jednání nějak dopadnou,“ řekl Valeš.

Podle Valeše vláda občanům slibovala, že má propracovaný systém, jak uzdravit veřejné finance. Zatím se tak ale neděje. Podle jeho slov je vládní komunikace naprosto katastrofální: „Balonky, které vypouští a záhy se dementují, zjišťování, co je průchozí a co ne, to všechno jen podlamuje důvěru veřejnosti ve vládu.“

„Myslím, že kdyby koalice představila smysluplná opatření, tak by to občané možná skousli, ale tady hazarduje s důvěrou v demokratickou politiku,“ upozornil Valeš a dodal, že tímto přístupem vláda pouze nahrává extremistickým skupinám.

Strana ODS má v koalici největší zastoupení. Dá se proto očekávat, že hlavní rozhodnutí a opatření budou vycházet právě od jejich ekonomických expertů a od ministra financí Zdeňka Stanjury. „Na druhou stranu STAN má ve svém klubu pouze o jednoho poslance méně, ODS už dávno není ta strana jako za Václava Klause, kdy měla mohutný klub a pak dlouho nikdo nic. Teď je strana ODS jednou mezi rovnými,“ vysvětlil Valeš.

Vláda chce reformu předložit veřejnosti v polovině května. Koaliční strany chtějí upravit DPH a hledají shodu na vyšším zdanění firem. Ve hře jsou úpravy DPH či rušení daňových výjimek, například školkovného či daňové slevy na nepracující manželku či na manžela.

Úspory má přinést i důchodová reforma, která mimo jiné počítá se zkrácením pojistné doby na 25 let v případě odchodu do řádného důchodu, snížením růstu valorizace či omezením předčasných důchodů.

Místo současných tří sazeb DPH (10,15 a 21 procent) chce ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS dlouhodobě dvě sazby. Aktuální varianta DPH, o níž koalice uvažuje, byla před úterním jednáním podle České televize 12 a 21 procent.