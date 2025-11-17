Prezident Petr Pavel v pondělí pro Radiožurnál uvedl, že by nerad porušoval zákon, a v případě, že Andrej Babiš nevyřeší svůj střet zájmů, nejmenoval by ho premiérem. Také řekl, že by hnutí ANO mělo přijít s jiným kandidátem. Proč Petr Pavel přišel s tak silným vyjádřením zrovna dnes?
To by mě také zajímalo. Když on sám řekl v rozhovoru pro Radiožurnál, že bychom měli být jednotní, a pak odpálí takovou bombu. Je to mimořádně zvláštní načasování.
Pořád platí, že Babiš nemá ze zákona povinnost situaci vyřešit před svým jmenováním.