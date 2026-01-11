Politolog k průzkumu: Voliči SPD prožívají kocovinu, Motoristé chtějí jiné téma než Turek

Autor:
  13:59
Hnutí ANO by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS v lednu drtivě ovládlo volby. Naopak do Sněmovny by se nedostali Motoristé sobě. Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, jaký vliv má dění kolem Filipa Turka na voliče Motoristů. Ohledně propadu SPD poznamenal, že někteří voliči hnutí nyní prožívají určitou kocovinu.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....
O pětikoalici a její soudržnosti hovořil v Rozstřelu politolog Jan Kubáček. (9....
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) ve vlaku na cestě na Ukrajinu...
28 fotografií

Podle nejnovějšího průzkumu by se do Sněmovny těsně nedostali Motoristé. Je to způsobeno i Filipem Turkem?
Myslím si, že u Motoristů nyní doplácí na to, že se jim nedaří prezentovat vlastní témata. Veškerá jejich komunikace navenek se zúžila na Filipa Turka, což vede k tomu, že pevné přesvědčené jádro je naštvané. Například kvůli tomu, že Turek ještě není ve vládě.

Váhaví voliči či protestní podporovatelé nových stran zase trpí absencí jiných témat. Ti by chtěli už vedle Turka slyšet i něco dalšího, co chtějí Motoristé prosazovat ve vládě. Například – co jsou jejich témata, k čemu chtějí přispět. To se zatím Motoristům nedaří, protože jsou neustále vláčeni v konfliktu o jmenování Turka a konfliktu s prezidentem republiky.

Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede

Řadu lidí to baví chvíli, pak už se zájem vytratí. Vidíme to třeba i na rozdílu v porovnání s SPD a hnutím ANO. Jsou v situaci, kdy se sekají na některých tématech, která jsou pro jejich voliče důležitá, a to jim nejen přitahuje pozornost, ale i drží preference.

Motoristé se už prostě potřebují dostat z patu. Potřebují se už nějak vymanit ze situace okolo jmenování Turka a prezentovat něco vlastního, aby jejich voliči či potencionální voliči viděli, že tam mají osobitou, nezastupitelnou roli a že má smysl je podporovat.

Škodí tedy Turek Motoristům?
Těžko říci. Jim škodí okolnosti toho personálního patu. Vlastně veškerá debata je zúžená jenom na tohle téma. To pro ně není prostě příznivá situace. Když bych hypoteticky dal příměr, jsou tři typy voličů. Jeden volič je naštvaný, že už tam Turek dávno není a že se Motoristé nevzepřeli prezidentovi víc. Druhý je naštvaný, že se neustále řeší Turek a neslyší nic z témat Motoristů. Třetí volič je ten, který je volil na poslední chvíli. Všichni tři jsou teď nespokojení.

Jsou tedy už i voliči unavení?
Táhne se to. Jinými slovy, oni by očekávali, že už se to nějakým způsobem rozuzlí.

Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka

V průzkumu se propadlo také hnutí SPD. Čím to je?
Myslím si, že SPD teď doplácí na to, že část jejich voličů se srovnává s pozicí hnutí ve vládě. To znamená i s kompromisy, logicky i s nějakou odpovědností za méně populární kroky. Jde o střet s realitou.

Mám za to, že je tam i dozvuk momentu, že si SPD věřilo na lepší výsledek ve volbách do Sněmovny. Byl to pro ně propad. To se do toho samozřejmě propisuje. Teď vlastně voliči SPD čekají, co hnutí ve vládě prosadí. Je to také prostě určitá daň za vládu. Část protestních voličů teď prožívá kocovinu z toho, že SPD vstoupila do vlády.

Politolog Jan Kubáček

Mohl odliv voličů SPD způsobit také ministr obrany Jaromír Zůna?
Myslím si, že pro část voličů to vedlo k nějaké deziluzi. Někteří voliči asi čekali mnohem víc témat SPD v programovém prohlášení. Vládne prostě prvotní šok, že tam vlastně SPD nemá zase tolik priorit z vlastního programu. Ještě navíc ministři jsou víc ministři Andreje Babiše než SPD.

Volby by v lednu podle průzkumu drtivě ovládlo hnutí ANO. Znamená to, že lidé stále věří Andreji Babišovi?
Je to bianco šek. Něco podobného, co před čtyřmi roky zažíval Petr Fiala. To znamená premiérský kredit, vysoké očekávání změn a akceschopnosti vlády. Teď to je tedy opravdu bianco šek, který symbolicky podepsala velká část voličů s Andrejem Babišem. Očekávají, že bude tahoun změn a brzy prosadí mnohé, co sliboval.

Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl

V nedělním videu premiér Babiš prohlásil, že tady není od toho, aby komentoval například výroky pana Petra Macinky, Filipa Turka či Tomia Okamury. Jak vnímáte to, že premiér nechce komentovat své ministry?
Tak vychází to z toho titulu, že nechce zbytečně zavdávat nějaké konflikty a spory do vládní koalice. Dělá to spousta premiérů, že se příliš nevěnují, pokud už vysloveně nejsou pod nějakým tlakem, svým koaličním partnerům. Vědí, že to zavdává jenom na vnitřní spory.

Jinými slovy, je to snaha předejít sporům uvnitř, zbytečným kauzám, dohadování a ukazování svalů. Samozřejmě tlak vždy okamžitě vytváří protitlak a část lidí to odrazuje, protože nemají rádi, když se špinavé prádlo pere navenek.

Nejsem od toho, abych od rána do večera komentoval Turka či Okamuru, řekl Babiš

Je nějaké strana, která vás v průzkumu překvapila?
Přiznám se, mě tam trochu překvapil dramatický propad v podpoře Stačilo!, který má téměř stejný výsledek jako KSČM. Je to pro mě největší překvapení. Jinak čísla hodně korespondují s podzimními výsledky. Samozřejmě se do toho propisuje první zkušenost s opozicí a první zkušenost s vládním angažmá.

Jinak ohledně KSČM: naznačuje to konec strany?
Naznačuje to, že ryzí důraz na komunisty se nevyplácí.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Slovenská stopa nevyšla. Ani po roce se neví, kdo je oběšená z dětského hřiště

Policie pátrá po totožnosti neznámé ženy.

Kriminalistům se ani po roce nepodařilo ztotožnit ženu, která se loni v lednu oběsila na dětském hřišti v pražských Strašnicích. V bezvýsledném pátrání přinesla první možné indicie spolupráce s...

11. ledna 2026

Politolog k průzkumu: Voliči SPD prožívají kocovinu, Motoristé chtějí jiné téma než Turek

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Hnutí ANO by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS v lednu drtivě ovládlo volby. Naopak do Sněmovny by se nedostali Motoristé sobě. Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro iDNES.cz popsal,...

11. ledna 2026  13:59

Zemřel spisovatel Erich von Däniken. Vrchnímu záhadologovi bylo 90 let

Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často...

Zemřel švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi. Bylo mu 90 let. O úmrtí autora, který se proslavil již prvotinou...

11. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  13:32

Protesty v Íránu už mají 200 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Při protivládních protestech v Íránu zahynulo v posledních dvou týdnech nejméně 192 demonstrantů, uvedla nevládní organizace Iran Human Rights. Íránská policie mezitím oznámila, že střety s...

11. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  13:30

Horská služba důrazně nedoporučuje hřebenové túry v Krkonoších

Návštěvníci odpočívají na zasněžené Sněžce. (11. listopadu 2023)

Pocitová teplota na Sněžce klesající k mínus 28 stupňům, viditelnost blízká nule a nárazy větru přesahující sto kilometrů v hodině. Krkonoše v neděli ukazují drsnou tvář, horská služba přitom důrazně...

11. ledna 2026  13:06

Mráz doprovodí mrznoucí déšť a bude se tvořit ledovka

Silný mráz na českém území 11. a 12. ledna 2026.

Silný mráz na českém území doprovodí v pondělí sněžení, které se místy promění v mrznoucí déšť. Hrozí tvorba ledovky.

11. ledna 2026  13:03

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice...

11. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:52

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:40

OBRAZEM: Fotky jako z počítačové hry. Poláci vyjeli střežit hranice na koních

Jednotka 19. Nadbužanské brigády územní obrany se specializuje na jízdní...

Součástí polské 19. Nadbužanské brigády jsou i jízdní hlídky, které se uplatňují pro průzkum těžko přístupného terénu. Jsou nasazovány na východní hranici s Běloruskem v okolí řeky Bug, kde jsou koně...

11. ledna 2026  12:31

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

Premium
Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku. (11. ledna 2026)

Záchranná akce, kterou hasiči označili za mimořádnou. Ve sněhu, mrazu, ve stísněných podmínkách. Se záchranářskými speleology zachraňovali muže, který uvázl v jeskyni 70 metrů pod zemí. Navíc byl...

11. ledna 2026  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že Filip Turek straně neškodí. Naopak podle jeho slov straně pomáhá. „Je...

11. ledna 2026  11:26,  aktualizováno  11:59

Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede

První volební model po volbách do Sněmovny. (11. ledna 2026)

Podle průzkumu společnost STEM pro CNN Prima NEWS po volbách má stále největší podporu hnutí ANO, které by v lednu získalo 34,6 procenta hlasů. Druhá by skončila s výrazným odstupem ODS, třetí pak...

11. ledna 2026  11:15,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.