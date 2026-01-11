Politolog k průzkumu: Voliči SPD prožívají kocovinu, Motoristé chtějí jiné téma než Turek

Podle nejnovějšího průzkumu by se do Sněmovny těsně nedostali Motoristé. Je to způsobeno i Filipem Turkem?
Myslím si, že u Motoristů nyní doplácí na to, že se jim nedaří prezentovat vlastní témata. Veškerá jejich komunikace navenek se zúžila na Filipa Turka, což vede k tomu, že pevné přesvědčené jádro je naštvané. Například kvůli tomu, že Turek ještě není ve vládě.
Váhaví voliči či protestní podporovatelé nových stran zase trpí absencí jiných témat. Ti by chtěli už vedle Turka slyšet i něco dalšího, co chtějí Motoristé prosazovat ve vládě. Například – co jsou jejich témata, k čemu chtějí přispět. To se zatím Motoristům nedaří, protože jsou neustále vláčeni v konfliktu o jmenování Turka a konfliktu s prezidentem republiky.
Řadu lidí to baví chvíli, pak už se zájem vytratí. Vidíme to třeba i na rozdílu v porovnání s SPD a hnutím ANO. Jsou v situaci, kdy se sekají na některých tématech, která jsou pro jejich voliče důležitá, a to jim nejen přitahuje pozornost, ale i drží preference.
Motoristé se už prostě potřebují dostat z patu. Potřebují se už nějak vymanit ze situace okolo jmenování Turka a prezentovat něco vlastního, aby jejich voliči či potencionální voliči viděli, že tam mají osobitou, nezastupitelnou roli a že má smysl je podporovat.
Škodí tedy Turek Motoristům?
Těžko říci. Jim škodí okolnosti toho personálního patu. Vlastně veškerá debata je zúžená jenom na tohle téma. To pro ně není prostě příznivá situace. Když bych hypoteticky dal příměr, jsou tři typy voličů. Jeden volič je naštvaný, že už tam Turek dávno není a že se Motoristé nevzepřeli prezidentovi víc. Druhý je naštvaný, že se neustále řeší Turek a neslyší nic z témat Motoristů. Třetí volič je ten, který je volil na poslední chvíli. Všichni tři jsou teď nespokojení.
Jsou tedy už i voliči unavení?
Táhne se to. Jinými slovy, oni by očekávali, že už se to nějakým způsobem rozuzlí.
V průzkumu se propadlo také hnutí SPD. Čím to je?
Myslím si, že SPD teď doplácí na to, že část jejich voličů se srovnává s pozicí hnutí ve vládě. To znamená i s kompromisy, logicky i s nějakou odpovědností za méně populární kroky. Jde o střet s realitou.
Mám za to, že je tam i dozvuk momentu, že si SPD věřilo na lepší výsledek ve volbách do Sněmovny. Byl to pro ně propad. To se do toho samozřejmě propisuje. Teď vlastně voliči SPD čekají, co hnutí ve vládě prosadí. Je to také prostě určitá daň za vládu. Část protestních voličů teď prožívá kocovinu z toho, že SPD vstoupila do vlády.
Mohl odliv voličů SPD způsobit také ministr obrany Jaromír Zůna?
Myslím si, že pro část voličů to vedlo k nějaké deziluzi. Někteří voliči asi čekali mnohem víc témat SPD v programovém prohlášení. Vládne prostě prvotní šok, že tam vlastně SPD nemá zase tolik priorit z vlastního programu. Ještě navíc ministři jsou víc ministři Andreje Babiše než SPD.
Volby by v lednu podle průzkumu drtivě ovládlo hnutí ANO. Znamená to, že lidé stále věří Andreji Babišovi?
Je to bianco šek. Něco podobného, co před čtyřmi roky zažíval Petr Fiala. To znamená premiérský kredit, vysoké očekávání změn a akceschopnosti vlády. Teď to je tedy opravdu bianco šek, který symbolicky podepsala velká část voličů s Andrejem Babišem. Očekávají, že bude tahoun změn a brzy prosadí mnohé, co sliboval.
V nedělním videu premiér Babiš prohlásil, že tady není od toho, aby komentoval například výroky pana Petra Macinky, Filipa Turka či Tomia Okamury. Jak vnímáte to, že premiér nechce komentovat své ministry?
Tak vychází to z toho titulu, že nechce zbytečně zavdávat nějaké konflikty a spory do vládní koalice. Dělá to spousta premiérů, že se příliš nevěnují, pokud už vysloveně nejsou pod nějakým tlakem, svým koaličním partnerům. Vědí, že to zavdává jenom na vnitřní spory.
Jinými slovy, je to snaha předejít sporům uvnitř, zbytečným kauzám, dohadování a ukazování svalů. Samozřejmě tlak vždy okamžitě vytváří protitlak a část lidí to odrazuje, protože nemají rádi, když se špinavé prádlo pere navenek.
Je nějaké strana, která vás v průzkumu překvapila?
Přiznám se, mě tam trochu překvapil dramatický propad v podpoře Stačilo!, který má téměř stejný výsledek jako KSČM. Je to pro mě největší překvapení. Jinak čísla hodně korespondují s podzimními výsledky. Samozřejmě se do toho propisuje první zkušenost s opozicí a první zkušenost s vládním angažmá.
Jinak ohledně KSČM: naznačuje to konec strany?
Naznačuje to, že ryzí důraz na komunisty se nevyplácí.