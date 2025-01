Růst preferencí Motoristů je jasnou zprávou pro ODS i SPD, říká politolog

Podle posledního předvolebního průzkumu společnosti Median Motoristé posílili a získali by 7 % hlasů. Znamená to, že s nimi můžeme do Poslanecké sněmovny počítat?

Zatím je brzy, ale ukazuje se, že zájem voličů, zejména váhavých voličů, je. Samozřejmě je to velmi vážný vzkaz občanským demokratům, že jim tady může růst konkurence. Vedle ODS je to vzkaz i pro SPD, protože to jsou subjekty, u nichž je největší šance rekrutace potenciálních voličů Motoristů.

Ale je to určitě vzkaz, že Motoristé jsou relevantní vyzyvatelé stávajících politických stran. Navíc bude hodně zajímavé i to, jak se do toho bude propisovat kauza Tomia Okamury.

SPD si ve zmíněném průzkumu pohoršila na pět procent...

Ano, ale je třeba brát v potaz, že měření probíhalo v minulém roce a doměřilo se na Silvestra. Výsledky se ale dozvídáme až teď. K výzkumu bych byl celkově zdrženlivější, protože vznikal ještě před tím, než policie požádala Sněmovnu o vydání Tomia Okamury.

Může kauza kolem plakátu s chirurgy pomoct?

Jsem přesvědčený, že určitě může a že to Tomio Okamurovi rozhodně pomůže zejména u některých váhavých voličů, protože SPD teď zažívalo období spíš poklesu preferencí.

Vnímám to do značné míry pro Okamuru jako polití živou vodou, protože má téma a má příležitost k němu vystupovat. To vidíme od momentu, kdy policie zažádala o jeho vydání. Okamura nevynechá příležitost, aby se všude prezentoval jak s plakátem, tak téměř jako novodobý Jan Hus. Jsem přesvědčen, že mu to pomůže.

Když se ještě vrátíme obecně k těm číslům, vnímají pocitově voliči SPD to, že si pohoršili? Že by si například řekli, že nebudou volit SPD, protože je na hranici pěti procent a není jistota, že by se dostali do Sněmovny, a dají hlas raději někomu jinému?

Myslím, že teď se Tomiu Okamurovi daří odvádět pozornost k jeho plakátové kauze. Kdyby samozřejmě tato situace byla dlouhodobá, kdyby SPD se pohybovalo okolo 5 %, tak to samozřejmě část jejich voličů znejistí a začnou se poohlížet jinde po konkurenci.

Jsem ale přesvědčen, že právě teď, když si de facto vláda nebo policie udělala z Okamury terč, tak se mu podaří celou řadu voličů povolat zpátky k sobě právě na principu typu: Podívejte se, jsem v obklíčení, jsem oběť, podpořte mě, protože bojuje i za vás.

Kdyby nebylo této kauzy, tak jsem přesvědčen, že to je pro Okamuru problém. Ale mám dojem, že tato kauza mu opravdu pomůže pokles překrýt a pomůže mu částečně mobilizovat řadu potencionálních voličů a takových těch voličů, co jsou jednou nohou pryč.

Kromě Motoristů v průzkumech nabírá na síle také KSČM Kateřiny Konečné. Hodně se mluví o tom, že hnutí ANO s největší pravděpodobností vyhraje volby. Spokojí se podle vás Andrej Babiš s většinou, nebo se pokusí sestavit trojkoalici s Motoristy a STAČILO! a vytvořit tak ústavní většinu?

Myslím si, že Andrej Babiš, pokud bude moci, tak okopíruje strategii, kterou jsme zažili v době Miloše Zemana a jeho jednobarevné vlády. Pravda menšinové, ale tolerované tehdy ODS Václava Klause. To znamená, že bych spíše očekával, že udělá maximum pro to, aby mohl sestavit jednobarevnou vládu, kde by potom posléze on byl premiérem.

Zároveň se v průzkumu dostali Starostové před ODS. Čím to je, že si polepšili?

Myslím si, že to kuriózně není ani tak o úspěšnosti Víta Rakušana a strategii Starostů, ale dle mě je to dáno vršením chyb Petra Fialy. Jeho vyjádření, která jsou ze světa virtuality, jsou jak kdyby vystupoval jako premiér jiné země, jiných časů, jiné ekonomické reality, tak zkrátka pohoršují jeho voliče.

V momentě, když řekne ve vyjádření, že v této zemi jsou daně nízké, že se ekonomice daří a dařit se bude, že lidé fňukají, posléze mluví o německých platech, předtím mluví o tom, že všem se daří a pokud nedaří, tak je to jejich pochybení...

To jsou všechno věci, které dráždí už i jeho přesvědčené voliče, takže jinými slovy, mám dojem, že svou buď nedomyšleností, zaslepeností, nebo ideologickým vnímáním světa, odhání své voliče a odhání je směrem ke Starostům a nezávislým. Takže Vít Rakušan může děkovat Petru Fialovi.