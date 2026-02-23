„Pro nové hnutí je to určitě velký úspěch,“ hodnotí výsledek politolog. Zároveň však upozorňuje že zatím nelze vyvozovat silné závěry, protože jde o první průzkum, který se odehrál dva týdny po oznámení vzniku hnutí Naše Česko.
Mlejnka však překvapilo, že se projekt dokázal dostat téměř na pětiprocentní hranici v situaci, kdy zatím nepředstavil podrobný program ani širší tým osobností. „Kromě názvu a loga zatím vlastně nic neukázali. Detailnější program nepředstavili a kromě lidí z jižních Čech zatím nepřišli ani s výraznějšími osobnostmi, jak avizovali,“ upozorňuje.
Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum
Klíčová však může být právě postava jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Samotný fakt, že je to nová strana, k úspěchu nestačí. Nových uskupení tu bylo mnoho a většina se neuchytila. Tady hraje roli spíš osobní značka Martina Kuby,“ míní politolog. Jihočeský hejtman má podle něj dlouhodobé politické renomé a je známý i mimo svůj region.
Výhodou pro něj může být i to, že se zatím jednoznačně nevymezuje vůči případné spolupráci s ANO. Ve společnosti je totiž podle politologa poptávka po straně, která ostře nekritizuje současnou opozici, ani vládu Andreje Babiše.
„Ohrožená ODS“
Z jednoho průzkumu podle Mlejnka nelze přesně určit, odkud hnutí své potencionální voliče získává. „Logicky se nabízí, že může přitahovat zklamané voliče ODS, jejíž byl Kuba členem. Zároveň má potenciál oslovit i část základny hnutí ANO,“ komentuje politolog. Kuba totiž podle něj působí jako zkušený a pragmatický politik, což může být přitažlivé i pro část voličů Babiše.
Hnutí ANO v nejnovějším průzkumu mírně oslabilo. V říjnových volbách získalo 34,5 procenta, nyní by jej volilo 32,6 procenta respondentů. ODS, která se od listopadu roku 2024 poprvé ve volebním modelu NMS objevila jako samostatná strana, obdržela 14,7 procenta. Ve sněmovních volbách kandidovala společně s TOP 09 a KDU-ČSL, které by se do dolní komory nyní nedostali.
Vznik nového subjektu by však mohl do budoucna citelněji zasáhnout právě ODS. „ODS může být ohroženější než ANO, protože má obecně menší podporu. Pokud by se ANO odlouply dva tři procentní body, není to pro něj fatální. Pro ODS by to mohlo být citelnější,“ dodává Mlejnek.
Hnutí Naše Česko představil Kuba začátkem února a označil ho za uskupení, které je pro všechny, bez ohledu na osobní inklinaci k liberalismu či konzervatismu.
Hnutí je podle Kuby středopravicové a má ambice ovlivnit celé Česko. „Potřebujeme lidi, kteří chtějí tu politiku skutečně s námi dělat,“ sdělil. Na představení osobností si chtěl ještě nechat čas. „Prosím vás všechny o trpělivost. Lidi, kteří do toho půjdou s námi, tady nechceme vytahovat jako králíky z klobouku,“ vysvětlil na úvodní tiskové konferenci.
„Je pochopitelné, že v Jihočeském kraji jsme nejsilnější, nemáme letos ambice kandidovat úplně všude, avšak kandidáta do Senátu mít budeme,“ zdůraznil Kuba a jako jednu z osobností představil senátora za obvod Strakonice Tomáše Fialu, který ODS opustil a přešel ke Kubovi.
3. února 2026