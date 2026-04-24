Ze dvou a půl procenta až tak neporostou, hodnotí expert nové vedení a logo lidovců

Jihomoravský hejtman Jan Grolich dostal nominaci od všech 14 krajských organizací, následně potvrdil silný mandát ziskem 233 z 266 možných hlasů a stal se novým lídrem KDU-ČSL.
Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy získali lidovci předsedu, který je schopný v oblasti politického marketingu. „Nevýhodou určitě může být jeho známost. Ta je na vysoké úrovni na jižní Moravě, jinde už tolik ne. Zásadním handicapem je, že Grolich není poslancem. Řídit stranu se sídlem mimo Malou Stranu se sice dá, ale je to z hlediska veřejné prezentace o něco komplikovanější,“ míní.
Pořád sedíte ve voze typu Škoda Felicia. Dokud nedojde k velké, širší transformaci, potenciál tu prostě být nemůže.