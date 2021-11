POLITICKÝ DIÁŘ: Co by asi udělal „starý dobrý“ Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman oficiálně pověřil šéfa koalice SPOLU Petra Fialu, aby jednal o sestavení vlády. Je jedno, že šlo jen o formalitu, protože Fiala už o vládě z pozice vítěze voleb logicky čile vyjednává. Pověření nicméně přišlo pár dní poté, co spolu prezident a nastupující premiér hovořili, a Fiala uvedl, že to byl „starý dobrý Miloš Zeman, jak ho znám“. Což by s sebou mohlo přinést jisté politické vzrušení a napětí. Pokud by se skutečně jednalo o „starého dobrého Miloše Zemana, jak ho známe“, ve standardní zdravotní i psychické kondici, mohly by čekat horké chvilky hned několik adeptů na křesla ve vládě.