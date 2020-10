Otevřely se volební místnosti. Češi vybírají krajské zastupitele a senátory

V krajských volbách lidé rozhodnou o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit rozvoj jejich regionu a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, jak velkou většinu budou mít opoziční uskupení v horní komoře parlamentu a s jakou silou budou moci korigovat vládní záměry.

Volební místnosti se otevřou tradičně ve 14:00, poslední voliči v pátek budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

Odhlasováno už má 3 672 voličů v karanténě kvůli nemoci covid-19, kteří ve středu využili možnosti hlasovat z auta na drive-in stanovištích. Ve čtvrtek se k nim připojily stovky klientů domovů pro seniory, které byly uzavřeny kvůli koronaviru.



Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.

V případě krajských voleb lidé mohou na vybraném hlasovacím lístku preferované strany podpořit zvolení nejvýše čtyř kandidátů, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Kandidátům bude stačit k dosažení mandátu pouze pět procent preferenčních hlasů.

Lístek pak před vhozením do volební urny musí voliči zasunout do hlasovací obálky k tomu určené, kterou dostanou od volební komise.

Při senátních volbách musí voliči vložit vybraný hlasovací lístek se jménem kandidáta do jiné obálky, kterou také dostanou od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. Lidé by to neměli splést, protože jejich hlasy by byly neplatné.