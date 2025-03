„Hned se mě ptali, co jsem kde ukradl“. Nové tváře se do politiky nehrnou

Třeba nejsilnější vládní straně ODS se za posledních 15 let smrskla členská základna z 31 tisíc na 11 tisíc členů. Podobně ztratila i sociální demokracie, které z 25 tisíc členů v roce 2010 zbylo v současnosti už jen 4,5 tisíce straníků.

Portál iDNES.cz se proto zeptal bývalých politiků, politologů i osobností veřejného života, co lidi od politiky tak odrazuje.

Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) je částečně na vině zhoršení politické kultury. „V devadesátých letech se spolu politici dohadovali a soupeřili, ale uměli si podat ruce a respektovali se. To už je pryč, teď se hlavní rivalové nenávidí. A to je pro lidi zvenčí diskvalifikující,“ myslí si Svoboda.

Je pravda, že politici v poslední době nejdou pro ostré výrazy daleko. Naposledy místopředsedkyně ANO Alena Schillerová nazvala premiéra Fialu na sítích „parchantem“ za to, že hnutí pozval na jednání o obraně až po rozhodnutí o navýšení rozpočtu na armádu.

Ani zástupci koalice si však často neberou servítky, pokud jde o konkurenci. Třeba europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář loni neunesl roztržku s Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM). I po týdnu ho soupeřovo obvinění jeho otce o práci pro Rusko vytočilo natolik, že sypal vulgární urážky, jednu za druhou.

Jaký volič, takový politik

Podle politologa Aleše Michala z Univerzity Karlovy však nehrubnou jen politici, ale i jejich voliči.

„K tomuto (nenávistnému) prostředí přispívají i sociální sítě a stále více polarizovaná společnost. Než si nechat nadávat za spojení s politickou stranou, volí experti často raději jiné platformy na prezentaci svých názorů. Ještě to zhoršila covidová pandemie, která přímo vedla k tomu, že mnoho expertů ve zdravotnictví odmítlo zapojení nejen do politiky, ale dokonce i do veřejných debat,“ říká politolog Michal.

Za pravdu mu dávají i lidé z praxe. Třeba šéf České stomatologické komory Roman Šmucler zavzpomínal pro iDNES.cz, jak před lety zkoušel kandidovat za TOP 09.

„Cos ukrad, hajzle, že kandiduješ? To byla věta, která mě přivítala na prvním mítinku s voliči v Sokolově. Pro moderátora zvyklého na velkou podporu a lékaře na úsměvy pacientů to byl šok,“ přiznává i po letech Šmucler.

Sám má prý i nyní nabídky na kandidaturu do Sněmovny i Senátu od tří stran, do politiky se mu už ale nechce. „Přináší to hodně negativních emocí. Lidé na ulici i sítích to prožívají a jsou často agresivní. Musíte toho o sobě také hodně prozradit a máte s tím problémy, i když jste naprosto slušný a chudý,“ tvrdí Šmucler.

Podobné důvody vnímá právě i Miroslav Kalousek. „Nedivím se, že se lidem do politiky nechce. Jít tam znamená vystavit se všanc všem útokům na ulici, na sítích, v novinách i diskusích a riskovat, že si o sobě přečtu, že jsem třeba znásilnil nezletilého jezevčíka nebo okradl nebohou stařenku,“ řekl politický veterán Kalousek Hospodářským novinám.

Lídři se objeví, až bude zle

Podle Cyrila Svobody se skuteční lídři v politice objeví, až bude opravdu zle. „A proto v Česku, ani v Evropě žádní lídři nejsou. Ve skutečnosti ještě není opravdu zle. Lidé sice brblají, stále jsou s něčím nespokojeni, ale ještě není zle. Až bude, tak lidé intuitivně z té nabídky sáhnou po těch, kteří si vědí rady,“ tvrdí exministr Svoboda.