Stát by měl účinněji řešit slovní útoky na političky, míní šéf Senátu Vystrčil

Státní orgány by měly podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) účinněji zakročit proti urážkám a slovním útokům, jimž čelí zejména političky. Poukázal na to, že některé ženy v politice dostávají v poslední době před sněmovními volbami elektronickou cestou hnusné zprávy a neuvěřitelně urážlivá tvrzení, což pokládá za velmi zavrženíhodné. Žádnou z nich ale nejmenoval.
„Považují neschopnost českého státu, neschopnost naších institucí proti tomu zakročit za velmi nebezpečnou, protože se to může zvrhnout k věcem, které budou daleko horší,“ prohlásil předseda Senátu. Osobně to vnímám jako něco, co musíme řešit,“ dodal.

Agrese byla i při jiných volbách, letošní berou lidé za více osudové, říká odborník

Psychologickému a sexualizovanému násilí čelí podle loňského výzkumu organizace Fórum 50 % poslankyně ze všech politických stran a hnutí. Výpady vůči nim bývají mnohem osobnější než vůči mužským kolegům. Část z političek se kvůli obavě z nenávistných útoků a obtěžování začala vyhýbat některým tématům a omezila svou politickou aktivitu.

Podle analýzy toxických komentářů pod profily českých političek na sociálních sítích, kterou podle zpravodajského serveru Seznam zpracoval startup Troll Wall AI, měla nejvíce sexistických, vulgárních a nenávistných komentářů na sociálních sítích předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová (ANO), dále předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová a ministryně spravedlnosti Jana Černochová (ODS). Do skupiny patří rovněž její stranická kolegyně Eva Decroix po nástupu do čela ministerstva spravedlnosti.

Vrať se k plotně. Političky jako terč nenávisti, lidé jim hrozí i znásilněním

Pekarová Adamová k tomu uvedla, že v případě političek vládních stran, které podporují Ukrajinu proti ruské agresi, jde o sofistikované a koordinované kampaně od maximálně desítek účtů, které se pod příspěvky političek a komentáři snaží vyprovokovat ostatní, aby si do žen ve funkci také kopli. „Těžko se s tím bojuje, jak se říká, zatímco lež oběhla planetu, pravda si teprve zavazuje boty,“ dodala.

