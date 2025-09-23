Stát by měl účinněji řešit slovní útoky na političky, míní šéf Senátu Vystrčil

„Považují neschopnost českého státu, neschopnost naších institucí proti tomu zakročit za velmi nebezpečnou, protože se to může zvrhnout k věcem, které budou daleko horší,“ prohlásil předseda Senátu. Osobně to vnímám jako něco, co musíme řešit,“ dodal.
Agrese byla i při jiných volbách, letošní berou lidé za více osudové, říká odborník
Psychologickému a sexualizovanému násilí čelí podle loňského výzkumu organizace Fórum 50 % poslankyně ze všech politických stran a hnutí. Výpady vůči nim bývají mnohem osobnější než vůči mužským kolegům. Část z političek se kvůli obavě z nenávistných útoků a obtěžování začala vyhýbat některým tématům a omezila svou politickou aktivitu.
Podle analýzy toxických komentářů pod profily českých političek na sociálních sítích, kterou podle zpravodajského serveru Seznam zpracoval startup Troll Wall AI, měla nejvíce sexistických, vulgárních a nenávistných komentářů na sociálních sítích předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová (ANO), dále předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová a ministryně spravedlnosti Jana Černochová (ODS). Do skupiny patří rovněž její stranická kolegyně Eva Decroix po nástupu do čela ministerstva spravedlnosti.
Vrať se k plotně. Političky jako terč nenávisti, lidé jim hrozí i znásilněním
Pekarová Adamová k tomu uvedla, že v případě političek vládních stran, které podporují Ukrajinu proti ruské agresi, jde o sofistikované a koordinované kampaně od maximálně desítek účtů, které se pod příspěvky političek a komentáři snaží vyprovokovat ostatní, aby si do žen ve funkci také kopli. „Těžko se s tím bojuje, jak se říká, zatímco lež oběhla planetu, pravda si teprve zavazuje boty,“ dodala.
17. března 2021