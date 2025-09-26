Koláčky, sušenky, nealko nápoj v plechovce, mentolky, ale i jablka. Předvolební kampaně v roce 2025 na jedlých pozornostech pro voliče nešetří.
Asi nejviditelnější je v tomto směru kampaň Motoristů, kteří vsadili na sušenky. Vyrobila je pro ně firma Fammilky z Českého Těšína a Motoristé za ně utratili už přes milion korun. Na obalu oříškových sušenek stojí „Motoristy volte s chutí“ a údajně je o ně velký zájem.
Sušenky loni před volbami nabízel i Boris Šťastný, nynější šéf pražských Motoristů. V roce 2024 ale kandidoval do Senátu za ANO a sladký balíček tak nesl přelepku tohoto hnutí. Dostali ho spolu s letákem lidé v domech s pečovatelskou službou ve Šťastného volebním obvodě č. 17. Dáreček tehdy vzbudil pozornost proto, že v některých lokalitách byl údajně seniorům doručován spolu s volebními lístky, což u lidí vyššího věku vzbuzovalo nesprávné závěry.
Vstříc českým chutím: grilovačky a pivo
Hnutí ANO, které má veřejnost od počátku jeho vstupu do politiky spojené s rozdáváním koblih, se letos v létě rozhodlo pro jiný druh poživatin. Obyvatelé pražských sídlišť mohli „přijít na Karla“. První místopředseda Karel Havlíček tam zájemcům točil dvanáctku „Točeného Karla“ nebo malinovku.
Současná vládní koalice SPOLU místo posezení u piva lákala na grilovačku s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou. Konaly se třeba ve Veselí nad Moravou, v Lulči nebo v Brně a moderovala je herečka Iva Pazderková. „Naši mladí pořádali setkání, na kterých dávali třeba popcorn,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí ODS Jakub Skyva o aktivitě Mladé ODS.
Od propisek po jablka
To Piráti vsadili na nealko. Na svých stanovištích nabízejí limo v plechu. Není to jediný dáreček, kteří od nich příznivci dostanou, ty ostatní jsou ale nejedlé. Piráti si na cesty za voliči vzali „výbavu”, kterou běžně prodávají v Pirátském obchodě – zájemcům ji ale při setkáních dávali zdarma.
Mezi dárečky se tak objevily třeba tašky, trička, odznáčky, propisky a otvíráky. „Naším cílem je, aby produkty nebyly jen nosičem loga, ale šlo především o užitečné věci každodenní potřeby, které zároveň mohou symbolizovat hodnoty a program Pirátů,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková. V nabídce je třeba žeton do nákupního vozíku nebo obal na kreditku. Nejoblíbenější jsou prý voděodolné obaly na mobil.
A jak se ke kontaktní kampani postavily tváře uskupení Stačilo!, ve kterém spolupracují komunisté (KSČM), národní socialisté (ČSNS), Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) a SOCDEM? Na otázku o dárečcích pro voliče se rozhodli neodpovědět s odůvodněním, že na tom jejich kampaň nestojí. „Nerealizujeme kontaktní volební kampaň jako zábavnou pouť či tržiště, ale jako otevřenou diskusi s občany,“ uvedl mluvčí Stačilo! a jejich lídr v Pardubickém kraji Roman Roun.
Odkázal tím na kampaň jiné strany, která má v současnosti o něco větší volební preference než Stačilo. S jarmarky, kde si lidé mohou před volbami koupit levné potraviny, přišla už před několika lety SPD. Letos se na jejich setkání s voliči prodává třeba pivo za 15 korun nebo klobása s hořčicí a chlebem za 28. SPD, která letos kandiduje spolu se Svobodnými, Trikolorou a PRO, na dotaz redakce o dárečcích pro voliče neodpověděla.
Mluvčí sociálních demokratů (SOCDEM), kteří se ke Stačilo! přidali až v červenci, byla o něco sdílnější. Sociální demokraté podle ní dávají příznivcům v kontaktní kampani hlavně osvědčené propagační předměty, jako propisky, samolepky či odznaky. „Kromě toho mají někteří naši kandidáti své vlastní drobné propagační předměty. Např. pivní podtácky, bločky na poznámky nebo své propisky,“ doplnila mluvčí Adriana Hanušová. A dobroty pro zájemce? „Příležitostně využíváme jablka a někteří kandidáti se rozhodli pozvat voliče na předvolební guláš či na besedu u piva,“ dodala.
Také STAN sází spíš na tradiční propagační předměty, jako jsou klíčenky nebo balonky. Příznivci mohou dostat také symbolický dárek – semínka dobromysli. A něco na zub? Jedině mentolky. „Ty máme v počtu desítek tisíc kusů. Regionální merch nebo třeba koláčky a jiné sušenky jsou v menších počtech,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Starostů Sára Beránková.
Kampaně už nejsou, co bývaly?
S dotazy na dárečky v kontaktních kampaních oslovila redakce i lidovce a TOP 09, ani jedna z těchto stran však na e-mail nereagovala a jejich mluvčí telefony nebrali. Je to škoda, protože za bývalého lídra KDU Pavla Bělobrádka mívala kampaň grády, jak dokazuje následující snímek.