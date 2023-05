KOMENTÁŘ: ODS a její strašák z Poděbrad. Strana uhýbá z programu, aby udržela moc

To se to hezky sešlo. Jen dva dny po představení vládního balíčku se v Praze konala ideová konference ODS, aby si strana modrého ptáka ověřila, že ideově neuhnula z cesty. Delegáti ještě nechali Petra Fialu a Zbyňka Stanjuru pronést projevy, ale hned poté je vynesli ze sálu, v předsálí je potřeli medem z včelstev ministra Nekuly a vyváleli v peří z Babišových drůbežáren. Takto pak museli absolvovat potupnou pouť pěšky a bosí z Prahy do Poděbrad…

Ale zanechme snů, jak by měla vypadat pravdivá a razantní pravicová politika. Na ideové konferenci se naopak hodně tleskalo a děkovalo osvícenému vedení, jak osm let v opozici přísahalo na holý pupek, že nikdy nezvedne žádnou daň – a po půlročním vyjednávání „úsporného“ balíčku zvedlo skoro všechny: korporátní, zaměstnaneckou, spotřební, z nemovitostí, u řady položek DPH, vyšší odvody pro OSVČ, nové nemocenské pojištění atd.