Ministerstvo obrany loni rozdalo vedení 4,4 milionu, jeden náměstek dostal milion

Jeden z náměstků získal prémii ve výši jednoho milionu korun, upozornil server iROZHLAS.cz. Jde o jednu z nejvyšších odměn vyplacených ministerským náměstkům. Resort neuvedl, který z náměstků milionovou odměnu získal ani za jaké konkrétní výsledky byla vyplacena.
Podle ministerstva bonusy souvisely se splněním mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů. Mluvčí Magdalena Hynčíková mezi hodnocené činnosti zařadila například úkoly spojené s obranyschopností státu, strategickými projekty či rostoucí zahraničněpolitickou agendou.
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V roce 2025 působili na ministerstvu dva náměstci – František Šulc a Daniel Blažkovec. Oba zastupovali resort na domácích i mezinárodních jednáních a bezpečnostních akcích.
Ministerstvo obrany vyplácelo vysoké odměny vedení i v předchozích letech. V roce 2024 si vedení resortu rozdělilo rovněž 4,4 milionu korun, přičemž oba náměstci tehdy získali shodně po 750 tisících korunách. Resort tehdy vysoké bonusy zdůvodňoval rozsáhlou agendou a realizací modernizačních projektů armády.