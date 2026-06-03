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Ministerstvo obrany loni rozdalo vedení 4,4 milionu, jeden náměstek dostal milion

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  9:44
Ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou rozdělilo v roce 2025 mezi náměstky a vrchní ředitele na mimořádných odměnách celkem 4,4 milionu korun. Resort se tím zařadil mezi ministerstva s nejvyššími odměnami pro své vedení.

Stínová ministryně obrany Jana Černochová z ODS | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jeden z náměstků získal prémii ve výši jednoho milionu korun, upozornil server iROZHLAS.cz. Jde o jednu z nejvyšších odměn vyplacených ministerským náměstkům. Resort neuvedl, který z náměstků milionovou odměnu získal ani za jaké konkrétní výsledky byla vyplacena.

Podle ministerstva bonusy souvisely se splněním mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů. Mluvčí Magdalena Hynčíková mezi hodnocené činnosti zařadila například úkoly spojené s obranyschopností státu, strategickými projekty či rostoucí zahraničněpolitickou agendou.

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V roce 2025 působili na ministerstvu dva náměstci – František Šulc a Daniel Blažkovec. Oba zastupovali resort na domácích i mezinárodních jednáních a bezpečnostních akcích.

Ministerstvo obrany vyplácelo vysoké odměny vedení i v předchozích letech. V roce 2024 si vedení resortu rozdělilo rovněž 4,4 milionu korun, přičemž oba náměstci tehdy získali shodně po 750 tisících korunách. Resort tehdy vysoké bonusy zdůvodňoval rozsáhlou agendou a realizací modernizačních projektů armády.

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