Návrat „arcidémona“ Kalouska by byl dárek pro Babiše, soudí marketér

„Kalousek je pro Babiše a jeho voliče ten největší arcidémon,“ připomněl Buzek. Když byl Kalousek v politice aktivní, většina Babišových útoků cílila na něj.

Funguje to ale i naopak. Babiš pro Kalouska může znamenat „vítaný terč“, na kterém postaví kampaň, tvrdí Buzek. Současným vládním stranám by tak už program AntiBabiš nemusel stačit a navíc by jim přibyla konkurence.

„Odchodem Pirátů do opozice a vznikem strany Miroslava Kalouska by se dost zkomplikovala situace i stranám vládní koalice. Protože jim doteď, když to zjednoduším, stačilo vyvolávat obavy z Andreje Babiše. Ve volební kampani ale budou muset přitvrdit, víc se věnovat programu a víc vysvětlovat,“ myslí si politický marketér.

„Teď všechno nasvědčuje tomu, že se chce do politiky vrátit,“ domnívá se Buzek i po Kalouskově vystoupení z TOP 09. Nebylo by nakonec lepší, kdyby Kalousek stál v pozadí nové strany a tím pádem by se vyhnul útokům? „Z nějakého důvodu chce zpátky. Nejsem si jistý, jestli by mu pozadí vyhovovalo,“ řekl Buzek.