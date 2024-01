Poslanci zahájí debatu o korespondenční volbě, čekají se i noční jednání

Hnutí ANO pak podnítilo zvláštní schůzi k návrhu na zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. V úterý odpoledne se zákonodárci sejdou na první letošní řádné schůzi dolní komory. Je možné, že v tento den neprojednají žádnou předlohu a je otázka, zda se vůbec dostanou k hlasování o návrhu programu schůze.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.

Opoziční zástupci mluví o možném ohrožení demokracie a o rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu jako součást kroků, aby se udržela u moci.

Opoziční hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční představitelé uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce. Představitelé ANO ohlásili předložení zvláštního ústavního zákona o referendu, v němž by byla otázka na zavedení možnosti volby poštou jednou z otázek pro všelidové hlasování.

Návrh programu mimořádné schůze není možné na rozdíl od řádných schůzí měnit ani upravovat. Sněmovna se tím vyhne často mnohahodinovému bloku návrhů změn programu. Před jeho schválením ale mohou vystupovat řečníci s přednostním právem. Cílem koalice pro příští týden je završit projednávání předlohy o korespondenční volbě v prvním čtení a poslat ji tím k posouzení výborům.

Termín zahájení mimořádné schůze svolané z podnětu ANO k příspěvkům na péči bude záviset zejména na tom, kdy Sněmovna dokončí úvodní debatu o korespondenční volbě.

Česká republika je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

Termín zahájení mimořádné schůze svolané z podnětu ANO k příspěvkům na péči bude záviset zejména na tom, kdy se poslanci vypořádají s korespondenční volbou. Schůze má podle pozvánky začít po skončení nebo přerušení debaty o volbě poštou, nejpozději však v pátek 19. ledna odpoledne. Většina částek by podle novely poslanců hnutí vzrostla o desetinu, některé víc. Zvýšení předkladatelé zdůvodňují zdražením služeb pečovatelů, což podle nich zhoršuje jejich dostupnost klientům. Vláda se k předloze postavila záporně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce změnit zákon tak, aby výši příspěvků stanovovala nařízením vláda. Mohla by je upravovat, pokud by přírůstek cen překročil pět procent. Na novelu má podle Jurečkových plánů navázat zvýšení dávek o čtvrtinu. Konání samotné schůze svolané z podnětu ANO bude záviset na tom, zda koaliční většina umožní schválení návrhu jejího programu.

Zahajovací den řádné schůze možná zaberou opoziční vystoupení s požadavky na změny návrhu jejího programu. Přes 19:00 se kvůli tomu jednací den prodlužovat nemá. Pokud by se poslanci k projednávání předloh dostali, měli by se zabývat například posunem termínu pro vyřazování emisních povolenek, změnami v sociálních službách a přidělením průměrných důchodů i těm někdejším disidentům, kteří neplatili dostatečně dlouho odvody. Spíše je však pravděpodobné, že se diskuse o těchto návrzích posune zhruba o týden.