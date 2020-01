Nejspíš i další oficiální oznámení kandidatur dalších prezidentských kandidátů. Přesto to vše bude nejspíš naprostá selanka.

Alespoň ve srovnání s pozorností, která bude v roce 2020 upřena na jednoho z ústřední dvojice politiků posledních let – premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Právě on bude totiž opět ve střetu zájmů. Opět nikoli pouze kvůli funkci, kterou zastává, byť to s tím bezprostředně souvisí.