Do politiky chtějí kvůli moci, míní osm z deseti Čechů, chtějí majetek, přitakají

Šest z deseti účastníků průzkumu přisoudilo takovou motivaci pro vstup do politiky většině veřejných činitelů. Loni od září do prosince se do něj zapojilo víc než 900 lidí.

Aktuální výzkum, který CVVM zveřejnilo v pondělí, podle autorů neukazuje proti předchozímu z roku 2020 významnější posuny v tom, jak lidé motivace pro vstup do politiky vnímají.

„Jedinou výjimkou byl výrazný pokles podílu českých občanů, kteří jsou rozhodně přesvědčeni o tom, že lidé vstupují do politiky, aby pomáhali řešit problémy ve společnosti (z 21 procent v roce 2020 na 13 procent na podzim 2023),“ uvedlo CVVM.

Osm z deseti dotázaných vidí jako důležitý důvod pro vstup do politiky také možnost osobně vyniknout a prosadit zájmy své politické strany.

Je mezi nimi ale proti dříve zmíněným motivům méně lidí, kteří to považují za rozhodně důležitý důvod. Podobné je to u dalších motivů.

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti je pro rozhodnutí důležitá podle 86 procent lidí, snaha prosadit zájmy spřízněné skupiny podle 78 procent.

Možnost prosadit svou představu o ideálním uspořádání společnosti je důležitá pro vstup do politiky podle 70 procent Čechů.

Průzkumu CVVM se loni mezi 28. zářím a 4. prosincem zúčastnilo 913 lidí ve věku od 15 let.