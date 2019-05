Rathův nekonečný příběh. Po sedmi letech od zatčení ho čeká klíčový proces

0:33 , aktualizováno 0:33

V úterý to bude sedm let, co se vleče kauza Davida Ratha. A zatímco před časem Vrchní soud v Praze mu překvapivě rychle a neveřejně zrušil trest vězení, v červnu se stejný scénář opakovat nebude. Soud si totiž na rozhodnutí vyhradil celých 11 jednacích dní.