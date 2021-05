Feri plánoval kariéru v advokacii, pravomocné odsouzení by ji zastavilo

„Vy jste na začátku rozhovoru říkal, že byste chtěl práva dostudovat a že byste se chtěl jako právník živit po ukončení politické kariéry. Ta skončí kdy?“ ptal se Dominika Feriho v rozhovoru pro DVTV moderátor Martin Veselovský na jaře roku 2018.



„Já myslím, že za tři a půl roku,“ odpověděl tehdy Feri. „Nechci říkat, že to tak za všech okolností bude, ale zatím s tím tak počítám, právo mě neuvěřitelně nadchlo a rád bych se tím v budoucnu živil. Nemyslím si, že by politika v mém případě měla být věc na celý život,“ řekl tehdejší student práv.

Původně Feri plánoval setrvat ve Sněmovně jen jedno volební období, nakonec se však rozhodl, že bude křeslo ve Sněmovně obhajovat.

V úterý však po zveřejnění společného článku Deníku N a portálu A2larm, kde několik žen viní Feriho ze sexuálního nátlaku, uvedl, že rezignuje na svůj poslanecký mandát a nezúčastní se ani říjnových voleb do Poslanecké sněmovny.



Během práce v Poslanecké sněmovně Feri dostudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Aby se mohl stát advokátem, musí však nejprve složit advokátní zkoušku, což je odborná profesní zkouška potřebná pro výkon svobodného povolání advokáta.

Advokátní zkoušku může složit jen bezúhonný člověk, který nespáchal žádný trestný čin. Pokud by se obvinění proti Ferimu u soudu prokázala jako pravdivá a ten jej pravomocně odsoudil, čistý trestní rejstřík by už neměl a advokátní zkoušky by složit nemohl.

Pokud se bude Feri chtít stát advokátem, čeká ho však ještě dlouhá cesta. „Musí si najít zaměstnavatele, se kterým bude mít pracovní smlouvu, ten musí být sám advokát a stane se jeho školitelem. Posléze může být zapsán do seznamu advokátních koncipientů a standardně se po tři roky koncipientské praxe připravuje na výkon profese advokáta a dále absolvuje povinné vzdělávání,“ popsala běžný postup mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.



Dominik Feri vstoupil do politiky v roce 2014, kdy se v 18 letech stal zastupitelem za TOP 09 v Teplicích. O tři roky později uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve 21 letech se stal nejmladším poslancem v historii. Na pražské kandidátce TOP 09 přitom figuroval až na posledním 36. místě, téměř 15 tisíc preferenčních hlasů ho však posunulo až do Sněmovny.