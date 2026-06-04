Vondra nepřiznal roli v think-tanku, hrozí mu stížnost za střet zájmů

Podezření na střet zájmů vyvstává, protože mezi hlavní přispěvatele think-tanku podle serveru patří zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) a Colt CZ Group. Vondra a think-tank jakékoli pochybení odmítli.
Financování Centra transatlantických vztahů zbrojaři je podle webu citlivé zejména proto, že Vondra je hlavním vyjednavačem frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) pro obranný omnibus, tedy legislativní balíček, který má umožnit rychlejší nákupy zbraní v EU. Stejnou funkci zastává i u návrhu na zlepšení vojenské mobility.
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Z pozice stínového zpravodaje předložil pozměňovací návrhy, které by obranným projektům zajistily přednostní přístup k financování z EU, zvýšenou právní ochranu a výjimku z požadavků na transparentnost v oblasti životního prostředí, píše server.
Transparency International zároveň poukazuje na to, že po nástupu do role stínového zpravodaje se Vondra se zástupci obou zbrojařských společností setkal. Obě schůzky přiznal v souladu s pravidly pro lobbing a transparentnost. „Činnost pana Vondry vyvolává otázky, zda jedná v zájmu veřejnosti a svých voličů, nebo v zájmu Centra transatlantických vztahů a jeho partnerů,“ píše se podle Politico ve stížnosti.
Podle Transparency International to, že Vondra oficiálně nepřiznal svou roli v think-tanku, porušuje kodex chování europoslanců.
Vondra podle serveru Politico uvedl, že roli deklarovat nemusel, protože je jen symbolická a bez právního vztahu. Na webových stránkách think-tanku je uveden jako předseda rady think-tanku. Tisková služba europarlamentu sdělila, že kodex chování zákonodárného sboru v této souvislosti nerozlišuje mezi různými typy členství.
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Vondra se stal ředitelem Centra transatlantických vztahů už v roce 2013 a do role čestného předsedy přešel v roce 2019 po zisku mandátu v Evropském parlamentu. Toto spojení však není uvedeno v jeho prohlášení o soukromých zájmech. Politico s odkazem na kodex chování europoslanců upozorňuje, že poslanci musí zveřejnit členství v jakýchkoli správních radách nebo výborech společností, nevládních organizací, sdružení nebo jiných subjektů zřízených zákonem, nebo jakoukoli jinou relevantní mimoparlamentní činnost, kterou poslanec vykonává.
Další poslanci Evropského parlamentu s podobnými čestnými tituly je v prohlášeních deklarovali. Jako příklad nabídlo Politico postup italské europoslankyně Giusi Princiové, která je čestnou prezidentkou nevládní organizace ACES Europe, a slovenské europoslankyně Miriam Lexmannové, která je čestnou členkou Warwick Institute for Global Sustainable Development.