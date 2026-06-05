AllatRa Global Research Center v únoru pořádalo konferenci na téma nanoplastů, na jejíž organizaci se podílel také český europoslanec, který v Evropském parlamentu přísluší k frakci Patrioti pro Evropu. Na akci vystoupil rovněž americký pastor Mark Burns, který působí jako duchovní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Organizace se sama popisuje jako „mezinárodní výzkumný think tank zaměřený na globální rizika, systémové výzvy spojené s životním prostředím, lidská práva a svobody“.
List Politico však uvádí, že organizace je napojena na náboženské hnutí AllatRa, které bylo založeno na Ukrajině a nyní sídlí ve Spojených státech. Ukrajinské bezpečnostní služby ho obvinily z ospravedlňování ruské ozbrojené agrese a uvedly, že veřejně propagovalo kremelské narativy pod zástěrkou „misijní činnosti“.
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Zakládací texty hnutí tvrdí, že život na Zemi dlouhodobě ovlivňují mimozemšťané. Podle listu Novaja gazeta Europe skupina tvrdí, že všichni Slované „se v budoucnu sjednotí, nejpravděpodobněji díky čarovnému spasiteli, muži, jehož popis se podobá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi“.
Investigativní tým VSquare popsal, že tato skupina i její projekt Tvořivá společnost popírají, že by lidská činnost byla hlavní příčinou globálního oteplování a hlásají, že svět skončí v roce 2036.
Spoluzakladatele organizace Igora Michajloviče Danilova vyšetřují ukrajinské orgány kvůli podezření z vlastizrady, účasti ve zločinecké organizaci a ohrožování národní bezpečnosti.
Šlo o nanoplasty, odmítá kritiku Knotek
Zástupci hnutí AllatRa podle listu odmítli obvinění, že je organizace proruská nebo napojena na ruské dezinformační sítě. Doplnili, že skupina odsuzuje ozbrojenou agresi Ruska proti Ukrajině. Poukázali také na to, že v Rusku byla AllatRa prohlášena za extremistickou organizaci a připomněli letošní rozhodnutí kyjevského soudu, který zamítl zákaz této skupiny. Na otázku týkající se víry v mimozemšťany přímo neodpověděli, odmítli tvrzení o pseudovědě a konspiračních teoriích.
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Kritiku odmítl i Knotek. „Bylo to jen o nanoplastech, nezazněl tam ani jeden ruský nebo protiukrajinský narativ,“ uvedl český europoslanec. „Je to nesmysl, kvestoři to smetli ze stolu,“ dodal s tím, že považuje celé téma za uzavřené.
Kvůli povaze hnutí AllatRa, která vzbuzuje kontroverze, podali stížnost proti jeho přítomnosti v Evropském parlamentu europoslanci Danuše Nerudová a Jan Farský (oba STAN) z frakce Evropské lidové strany (EPP) a také slovenský europoslanec Martin Hojsík. AllatRa podle nich bylo „opakovaně označeno za organizaci s proruskými postoji a vazbami na dezinformační sítě spojené s Ruskem“. Argumentovali také tím, že povolení akce představuje pro parlament riziko poškození reputace a mohlo by poskytnout legitimitu podobným organizacím.
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Nicméně kvestoři, tedy skupina europoslanců zabývající se administrativními a finančními záležitostmi, podle listu Politico nenašli žádné průkazné důkazy o proruských postojích ani vazbách na dezinformační ekosystémy spojené s Ruskem.
Poslanci a politické skupiny mohou v prostorách Evrospkého parlamentu pořádat akce ve spolupráci se soukromými společnostmi a jednotlivci. K tomuto účelu mají vyhrazenou část rozpočtu a mohou si u příslušných orgánů Evropského parlamentu vyžádat tlumočnické služby a pronájem místnosti.