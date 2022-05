KOMENTÁŘ: Jak se zesměšnit v rekordním čase aneb Vládní přešlapy

To nejhorší, co vás v politice může postihnout, je být směšný. V předchozí vládě Andreje Babiše se to rychle povedlo ČSSD a záhy ji voliči vyvedli ze Sněmovny. Teď se to v rekordním čase daří vládě Petra Fialy. Na co poslední dobou sáhne, to obrátí ve frašku. Tři dny jí například trvalo, než zjistila, že vlastně nechce 5 000 korun vyplácet rodinám s dětmi s příjmem do milionu korun ročně čistého, ale jen hrubého.

Sotva vláda oznámí další „pomoc“ lidem, stihne ji kritika nejen od opozice, ale i od expertů.