POLITICKÝ DIÁŘ: Stropnického šance v boji o Pražský hrad

Jak to bude, netuší ani většina lidí z jeho nejbližšího okolí. Šéf ANO stále neřekl tak, ani tak, je dokonce možné, že to ještě neví ani on sám.

Pokud by se Babiš nakonec do volby nezapojil, začne nová soutěž na úplně jiném hřišti. Řada kandidátů totiž kandidaturu stavěla právě přímo proti bývalému premiérovi. Nyní by museli totálně překopat strategie.