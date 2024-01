POLITICKÝ DIÁŘ: Přizdihráč ze STAN a žert premiéra Fialy

Český jazyk má jedno pěkné, byť velmi expresivní a neslušné slovo. Takto ho definuje informační portál Superia.cz: „Je to velmi nelichotivé označení pro člověka vyznačujícího se absencí kuráže a odvahy. Takový jedinec se bude vždycky radši držet zpátky, do ničeho se nebude plést, aby se do něčeho náhodou tzv. nenamočil. To by bylo do jisté míry pochopitelné, avšak míra této opatrnosti je až přehnaná. Je to zkrátka politováníhodný zbabělec, který si vyslouží spíš opovržení než cokoli jiného.“