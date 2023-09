POLITICKÝ DIÁŘ: Jak pomoci Rajchlovi, učí policie a šéfka Sněmovny

Poprvé se tak stalo loni v září, kdy jich bylo podle policejních odhadů na Václaváku 70 tisíc. Premiér Petr Fiala následně řekl, že má sice každý právo demonstrovat, ale že „interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů“. Následně premiéra za házení lidí nespokojených s vládou do stejného pytle s obdivovateli Putina kritizovali i někteří politici z vládních stran.

Člověk by si řekl, že se z toho členové pětice koaličních stran a jejich příznivci poučí a příště budou věc komentovat střídměji, pokud vůbec. Jenže po sobotní Rajchlově další demonstraci se strhl festival bizarností.