POLITICKÝ DIÁŘ: Hodní a zlí „komouši“ a nástroje mocných

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Prezidentův návrh Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu budí kvůli jeho působení v justici za minulého režimu mnoho emocí. „Podobných příběhů, kdy je někdo buď zavrženíhodný komouš, anebo člověk, který sice udělal chybu, ale poučil se z ní a odčinil to, by se dala najít spousta,“ píše ve svém komentáři ke kauze zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.