POLITICKÝ DIÁŘ: Jak si popovídat se správnými lidmi a odhalit dezoláty

Co uděláte, když vás čeká největší školská stávka za třicet let? Když se v řadě velkých firem na protest proti vaší politice demonstrativně zastaví výroba? Do toho vám stávkováním hrozí i zdravotníci? A ministerstvo práce v důvodové zprávě připustí, že dnešní čtyřicátníci budou odcházet do důchodu až v 67 letech? Nebo vám nezbývá než doufat, že vám EU povolí prodloužení výjimky na dovoz ruské ropy na Slovensko, aby vám cena za litr v Česku opět nevyskočila nad 40 korun?