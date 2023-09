POLITICKÝ DIÁŘ: Křivda vůči Fialovi a Pospíšilův Dozimetr

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

V Česku panuje historická nespokojenost lidí se současným kabinetem. Vláda Petra Fialy má důvěru nejméně občanů, co průzkumy kdy zjistily. Co na to nejsilnější vládní strana? Modré srdíčko na sociálních sítích, píše ve svém komentáři zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.